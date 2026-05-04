Anunțul făcut de președintele lui Inter imediat după câștigarea titlului! Ce spune despre viitorul lui Chivu

Inter Milano este campioana Italiei! Victoria în fața celor de la Parma a asigurat matematic scudetto cu numărul 21 din istoria clubului. Primul titlu pentru un antrenor român în top 5 campionate ale Europei: Cristi Chivu.

Imediat după meci, șefii lui Inter au anunțat că viitorul lui Inter este strâns legat de cel al lui Cristi Chivu.

Anunțul lui Marotta despre viitorul lui Chivu

Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, a fost euforic după câștigarea titlului.

„E cu siguranță ceva diferit, un vis devenit realitate. Sincer, nu m-am gândit niciodată că voi câștiga ca președinte la Inter Milan, e ceva cu adevărat special. Le mulțumesc președinților de dinaintea mea, care m-au inspirat: Ernesto Pellegrini, Massimo Moratti, Steven Zhang. Mulțumesc și fanilor, dar și proprietarilor, care ne-au oferit un mediu liniștit în care să lucrăm. Dar acest Scudetto îi aparține lui Cristian Chivu și echipei.

Așa cum a confirmat și Simone Inzaghi, rezilierea contractului s-a făcut de comun acord luni, iar marți am decis să mergem pe mâna lui Chivu. A fost o alegere curajoasă, dar și bine gândită. Chivu avea deja un CV solid: a câștigat tripla aici ca jucător, a fost căpitan la AFC Ajax la doar 21 de ani, a câștigat trofee cu echipa de tineret a Interului ca antrenor și a reușit să salveze Parma de la retrogradare. Nu am avut nicio îndoială în privința calităților lui. Poate îi lipsea puțină experiență, dar noi l-am susținut ca să acopere acest minus din CV. Poate și trebuie să rămână la Inter mulți ani, pentru că are calități mari” a spus Giuseppe Marotta după meci, pentru DAZN Italia.