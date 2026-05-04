Anunțul făcut de președintele lui Inter imediat după câștigarea titlului! Ce spune despre viitorul lui Chivu

Inter Milano este campioana Italiei! Victoria în fața celor de la Parma a asigurat matematic scudetto cu numărul 21 din istoria clubului. Primul titlu pentru un antrenor român în top 5 campionate ale Europei: Cristi Chivu.
Imediat după meci, șefii lui Inter au anunțat că viitorul lui Inter este strâns legat de cel al lui Cristi Chivu.
Anunțul lui Marotta despre viitorul lui Chivu
Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, a fost euforic după câștigarea titlului.
„E cu siguranță ceva diferit, un vis devenit realitate. Sincer, nu m-am gândit niciodată că voi câștiga ca președinte la Inter Milan, e ceva cu adevărat special. Le mulțumesc președinților de dinaintea mea, care m-au inspirat: Ernesto Pellegrini, Massimo Moratti, Steven Zhang. Mulțumesc și fanilor, dar și proprietarilor, care ne-au oferit un mediu liniștit în care să lucrăm. Dar acest Scudetto îi aparține lui Cristian Chivu și echipei.
Așa cum a confirmat și Simone Inzaghi, rezilierea contractului s-a făcut de comun acord luni, iar marți am decis să mergem pe mâna lui Chivu. A fost o alegere curajoasă, dar și bine gândită. Chivu avea deja un CV solid: a câștigat tripla aici ca jucător, a fost căpitan la AFC Ajax la doar 21 de ani, a câștigat trofee cu echipa de tineret a Interului ca antrenor și a reușit să salveze Parma de la retrogradare. Nu am avut nicio îndoială în privința calităților lui. Poate îi lipsea puțină experiență, dar noi l-am susținut ca să acopere acest minus din CV. Poate și trebuie să rămână la Inter mulți ani, pentru că are calități mari” a spus Giuseppe Marotta după meci, pentru DAZN Italia.
Au pregătit strategia pentru sezonul viitor
Marotta a vorbit și despre momentul critic al sezonului: eliminarea din UEFA Champions League în fața lui Bodo Glimt. Spune că nu s-a pus nicio clipă problema plecării lui Chivu la acel moment: „După o perioadă ușor negativă, chiar dacă evoluțiile erau în continuare solide, ne-am dat seama că echipa este unită și că antrenorul este liderul ei. Eu nu am dat niciodată afară un antrenor în timpul sezonului, pentru că antrenorul este o piesă fundamentală care trebuie sprijinită. De prea multe ori se iau decizii la impuls, iar antrenorul plătește pentru greșelile altora. Noi nu funcționăm așa. Avem o cultură diferită și, în plus, nu exista niciun motiv să facem o schimbare. Știam ce valoare are el și ce valoare are echipa”
Marotta spune că a stabilit deja alături de Chivu strategia pentru sezonul viitor: „Vorbim foarte des între noi, dar acum nu e momentul să intrăm în detalii. Avem însă idei clare. Proprietarii vor stabili limitele financiare, dar sunt încrezător, pentru că avem un nucleu solid de jucători italieni. Vrem, de asemenea, să ne uităm după cei mai buni jucători italieni de pe piață. Avem nevoie de mixul potrivit între tinerețe și experiență, de jucători care aduc mentalitatea de învingători și motivația” a mai spus Marotta.
