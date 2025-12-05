Scandalul pariurilor a lovit din plin: 29 de jucători au fost arestaţi - Antena Sport

Justiţia turcă a ordonat vineri arestarea a 46 de persoane, din care 29 sunt fotbalişti, în cadrul unei ample anchete privind pariurile pe meciurile de fotbal, a anunţat parchetul din Istanbul, potrivit AFP.

Douăzeci şi şapte dintre jucători sunt suspectaţi de justiţie că au pariat pe meciurile propriului lor club, a precizat parchetul într-un comunicat. Printre aceştia se numără Metehan Baltaci, jucător la Galatasaray, a indicat parchetul, care nu a precizat identitatea celorlalţi 26 de jucători acuzaţi.

Scandalul pariurilor a lovit din plin: 29 de jucători au fost arestaţi

Mert Hakan Yandaş, jucător al Fenerbahçe, este suspectat că a pariat pe diverse meciuri prin intermediul unei terţe persoane.

Justiţia a ordonat, de asemenea, arestarea preşedinţilor a două cluburi suspectate că ar fi „încercat să influenţeze rezultatul” unui meci care le-a opus în divizia a treia în sezonul 2023-2024.

Ancheta procuraturii din Istanbul, care zguduie fotbalul turc, a dus deja la arestarea, la începutul lunii noiembrie, a şase arbitri şi a preşedintelui clubului Eyüpspor, din prima divizie.