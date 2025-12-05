Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandalul pariurilor a lovit din plin: 29 de jucători au fost arestaţi - Antena Sport

Home | Fotbal | Scandalul pariurilor a lovit din plin: 29 de jucători au fost arestaţi

Scandalul pariurilor a lovit din plin: 29 de jucători au fost arestaţi

Dan Roșu Publicat: 5 decembrie 2025, 14:03

Comentarii
Scandalul pariurilor a lovit din plin: 29 de jucători au fost arestaţi

Minge de fotbal - Profimedia Images

Justiţia turcă a ordonat vineri arestarea a 46 de persoane, din care 29 sunt fotbalişti, în cadrul unei ample anchete privind pariurile pe meciurile de fotbal, a anunţat parchetul din Istanbul, potrivit AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Douăzeci şi şapte dintre jucători sunt suspectaţi de justiţie că au pariat pe meciurile propriului lor club, a precizat parchetul într-un comunicat. Printre aceştia se numără Metehan Baltaci, jucător la Galatasaray, a indicat parchetul, care nu a precizat identitatea celorlalţi 26 de jucători acuzaţi.

Scandalul pariurilor a lovit din plin: 29 de jucători au fost arestaţi

Mert Hakan Yandaş, jucător al Fenerbahçe, este suspectat că a pariat pe diverse meciuri prin intermediul unei terţe persoane.

Justiţia a ordonat, de asemenea, arestarea preşedinţilor a două cluburi suspectate că ar fi „încercat să influenţeze rezultatul” unui meci care le-a opus în divizia a treia în sezonul 2023-2024.

Ancheta procuraturii din Istanbul, care zguduie fotbalul turc, a dus deja la arestarea, la începutul lunii noiembrie, a şase arbitri şi a preşedintelui clubului Eyüpspor, din prima divizie.

Reclamă
Reclamă

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF), care declară că doreşte să „”cureţe” fotbalul turc, a suspendat cu câteva zile înainte aproape 150 de arbitri găsiţi vinovaţi de pariuri pe meciuri.

Douăzeci şi cinci de jucători din prima ligă şi aproape 1.000 de alţi jucători din ligile a doua, a treia şi a patra au primit, de asemenea, în noiembrie, suspendări de până la douăsprezece luni.

Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 gradeVremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Observator
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
17:09
Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească
17:08
LIVE SCORERomânia – Senegal se joacă ACUM. Tricolorele defilează în duelul din grupa principală
17:04
Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută”
16:59
Hermannstadt confirmă discuțiile cu Adrian Mutu: „Suntem aproape”
16:43
Benfica – Sporting LIVE VIDEO (22:15). „Clasicul” Portugaliei deschide runda a 13-a
16:43
Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 4 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte