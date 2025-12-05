Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous, anunţ şoc despre Bîrligea. Câte meciuri ratează pentru FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous, anunţ şoc despre Bîrligea. Câte meciuri ratează pentru FCSB

Elias Charalambous, anunţ şoc despre Bîrligea. Câte meciuri ratează pentru FCSB

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 15:11

Comentarii
Elias Charalambous, anunţ şoc despre Bîrligea. Câte meciuri ratează pentru FCSB

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci - Sport Pictures

Elias Charalambous (44 de ani) a dat înaintea meciului cu Dinamo o veste şoc pentru fanii FCSB-ului: Bîrligea ratează toate meciurile, până la finalul anului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Bîrligea este out şi avem informaţii că îl pierdem până la final de an. Miculescu, vedem! După antrenament aflăm dacă joacă sau nu”, a spus Elias Charalambous în cadrul conferinţei de presă. Astfel, pe lângă meciul cu Dinamo, Bîrligea va rata o altă partidă tare, cu Rapid, iar în Liga Europa, disputa cu Feyenoord.

Legat de meci, antrenorul FCSB-ului crede că jucătorii şi-au revenit, au moralul ridicat, mai ales că au arătat acest lucru în meciul câştigat cu Farul.

“Astfel de meciuri sunt pentru mine cele mai bune meciuri, la fel şi pentru fani. Cunoaştem cât de important este acest meci pentru fani, iar jucătorii vor face tot posibilul pentru a câştiga trei puncte. Spiritul pe care băieţii l-au avut cu Farul, au arătat că în momente dificile au reacţie, şi cu Dinamo să arătăm acest spirit din nou. Ştiu că este un meci tradiţional, poate cel mai important derby în ţară. Nu este numai despre puncte, trebuie să-l câştigăm pentru fani”, a spus Elias Charalambous. Tehnicianul se aşteaptă la un stadion plin: “Sunt sigur că fanii vor fi sută la sută alături de noi”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Observator
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
17:09
Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească
17:08
LIVE SCORERomânia – Senegal se joacă ACUM. Tricolorele defilează în duelul din grupa principală
17:04
Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută”
16:59
Hermannstadt confirmă discuțiile cu Adrian Mutu: „Suntem aproape”
16:43
Benfica – Sporting LIVE VIDEO (22:15). „Clasicul” Portugaliei deschide runda a 13-a
16:43
Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 4 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte