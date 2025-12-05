Elias Charalambous, anunţ şoc despre Bîrligea. Câte meciuri ratează pentru FCSB - Antena Sport

Elias Charalambous (44 de ani) a dat înaintea meciului cu Dinamo o veste şoc pentru fanii FCSB-ului: Bîrligea ratează toate meciurile, până la finalul anului.

“Bîrligea este out şi avem informaţii că îl pierdem până la final de an. Miculescu, vedem! După antrenament aflăm dacă joacă sau nu”, a spus Elias Charalambous în cadrul conferinţei de presă. Astfel, pe lângă meciul cu Dinamo, Bîrligea va rata o altă partidă tare, cu Rapid, iar în Liga Europa, disputa cu Feyenoord.

Legat de meci, antrenorul FCSB-ului crede că jucătorii şi-au revenit, au moralul ridicat, mai ales că au arătat acest lucru în meciul câştigat cu Farul.

“Astfel de meciuri sunt pentru mine cele mai bune meciuri, la fel şi pentru fani. Cunoaştem cât de important este acest meci pentru fani, iar jucătorii vor face tot posibilul pentru a câştiga trei puncte. Spiritul pe care băieţii l-au avut cu Farul, au arătat că în momente dificile au reacţie, şi cu Dinamo să arătăm acest spirit din nou. Ştiu că este un meci tradiţional, poate cel mai important derby în ţară. Nu este numai despre puncte, trebuie să-l câştigăm pentru fani”, a spus Elias Charalambous. Tehnicianul se aşteaptă la un stadion plin: “Sunt sigur că fanii vor fi sută la sută alături de noi”.