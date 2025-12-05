Dinamoviştii le-au pus gând rău. "Ca rivalitate, nu ne dorim FCSB în play-off!" - Antena Sport

FCSB luptă să revină în prima parte a clasamentului şi să prindă un loc de play-off. Sorin Cârţu, președintele onorific al alb-albaștrilor, a făcut o declaraţie interesantă. El vrea ca FCSB să intre în play-off, iar acest lucru ar ajuta Craiova să câştige titlul. Dinamoviştii nu împărtăşesc opinia oltenilor şi spun că ar fi bine ca FCSB să nu ajungă în play-off.

“E o întrebare capcană. Dacă vorbim din punct de vedere al competiţiei, fianciar, da. Ca rivalitate, nu”, a declarat Andrei Nicolescu.

Legat de derby, acţionarul din Ştefan cel Mare spune că echipa care reuşeşte să fie mai unită se va impune. “Acum sunt mut mai echilibrate derby-urile. Eu vises la perioada în care Dinamo va fi favorită clar. Dar derby-ul este echilibrat faţă de aii trecuţi. Dacă reuşim să suplimnim absenţele, suntem un grup unit, atunci ne impunem. Din câte ştiu, ai noştri vor fi 5000, ceea ce înseamnă că sunt aprape de echipă. Vor face şi o coregrafie foarte frumoasă”, a mai spus Andrei Nicolescu.