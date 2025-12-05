Dinamoviştii le-au pus gând rău. "Ca rivalitate, nu ne dorim FCSB în play-off!" - Antena Sport

Închide meniul
Dinamoviştii le-au pus gând rău. "Ca rivalitate, nu ne dorim FCSB în play-off!"

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 14:36

Dinamoviştii le-au pus gând rău. Ca rivalitate, nu ne dorim FCSB în play-off!

Fotografie din meciul dintre Dinamo și FCSB / Sport Pictures

FCSB luptă să revină în prima parte a clasamentului şi să prindă un loc de play-off. Sorin Cârţu, președintele onorific al alb-albaștrilor, a făcut o declaraţie interesantă. El vrea ca FCSB să intre în play-off, iar acest lucru ar ajuta Craiova să câştige titlul. Dinamoviştii nu împărtăşesc opinia oltenilor şi spun că ar fi bine ca FCSB să nu ajungă în play-off.

“E o întrebare capcană. Dacă vorbim din punct de vedere al competiţiei, fianciar, da. Ca rivalitate, nu”, a declarat Andrei Nicolescu.

Legat de derby, acţionarul din Ştefan cel Mare spune că echipa care reuşeşte să fie mai unită se va impune. “Acum sunt mut mai echilibrate derby-urile. Eu vises la perioada în care Dinamo va fi favorită clar. Dar derby-ul este echilibrat faţă de aii trecuţi. Dacă reuşim să suplimnim absenţele, suntem un grup unit, atunci ne impunem. Din câte ştiu, ai noştri vor fi 5000, ceea ce înseamnă că sunt aprape de echipă. Vor face şi o coregrafie foarte frumoasă”, a mai spus Andrei Nicolescu.

1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 4 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi”
