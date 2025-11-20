Victor Piţurcă pune presiune pe Lucescu înainte de Turcia: "E momentul să-și arate adevărata valoare!" - Antena Sport

Victor Piţurcă crede că România are şansa ei cu Turcia, iar Mircea Lucescu poate să facă diferenţa, mai ales că el a fost chiar selecţioner al “Semilunei”.

„De ce am avut șansă?! Pentru că Mircea Lucescu îi cunoaște foarte, foarte bine pe turci. A lucrat cu ei, a antrenat naționala, pe unii chiar i-a debutat, i-a chemat pentru prima oară. Apoi, Turcia joacă fotbal, ceea ce nouă ne place. Putem să ne arătăm valoarea când cineva joacă”, a declarat Victor Pițurcă pentru gsp.ro.

„Acum e momentul ca Lucescu să-și arate adevărata valoare! Clasa de mare antrenor și calitatea sa. Putem să-i batem, dar știți ce ne trebuie la Istanbul? Să le dăm două goluri și abia așa avem șanse să ne calificăm. Avem șansa noastră, mai ales după meciurile Turciei din preliminarii. Au pierdut la scor de maidan cu Spania. Când iei șase…”, a mai declarat Pițurcă.

Pentru a merge mai departe, România trebuie să treacă în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial de Turcia! Apoi, „tricolorii” ar întâlni în finală învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Meciurile din semifinală vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finala se va disputa pe 31 martie și va fi găzduită de câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.