Muralul impresionat cu Gică Hagi și Valderama, inaugurat la Arena Națională: "A fost o onoare" - Antena Sport

Muralul impresionat cu Gică Hagi și Valderama, inaugurat la Arena Națională: “A fost o onoare”

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 14:22

La Arena Națională a avut loc, vineri, 5 decembrie, inaugurarea unei picturi murale cu Gică Hagi şi Carlos Valderrama, liderul Columbiei la World Cup 1994.

Inițiativa a venit din partea Ambasadei Columbiene din București. Gestul vine în amintirea meciurilor pe care România le-a câştigat în compania sud-americanilor la Campionatele Mondiale din 1994 (3-1) și 1998 (1-0).

Pictura de 90 de m2 a fost realizată de artista columbiană Liliana Cuca, împreună cu Ioana Teodorescu și îi reprezintă simbolic pe Carlos Valderrama și Gică Hagi, în timpul meciului din 1994. Gică Hagi nu a fost prezent, dar a trimis la eveniment o înregistrare cu el, şi muralul în spate, semn că a vizitat personal lucrarea înainte de inaugurare. Cel care a intermediat legătura dintre Ambasada Columbiei, FRF şi Gică Hagi a fost Giovanni Becali.

“Sunt încântat să fiu aici. Unde eu şi Valderrama ne aducem amintie de anii în care eram tineri şi jucam fotbal. El pentru Columbia şi eu pentru România. A fost o onoare să reprezentăm ţara. Asta vine din pasiunea pe care o ai”, a spus Gică Hagi în mesajul său pentru cei prezenţi.

La evenimet au fost prezenţi Andrei Nicolescu sau Giovannii Becali, dar şi alte multe persoane publice.

