„Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei - Antena Sport

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, şi-a anunțat ambiţiile pentru noul sezon, înaintea Supercupei Europei, împotriva formaţiei engleze Tottenham Hotspur, afirmând că elevii săi sunt capabili să cucerească toate trofeele pentru care vor lupta în noul sezon.
PSG, câștigătoarea Champions League, va înfrunta Tottenham, câștigătoarea Europa League, într-un meci care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, la Udine, în Italia.
Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei
“Obiectivul pentru sezonul care urmează este să ne îmbunătăţim”, a declarat tehnicianul spaniol într-un interviu publicat pe site-ul UEFA înainte de meciul cu Spurs.
“Cred că încă putem identifica faze ale jocului care necesită îmbunătăţiri, însă vrem să fim pregătiţi să dăm totul pentru a câştiga toate titlurile”, a adăugat Luis Enrique a condus-o pe PSG la câştigarea primului trofeu al Ligii Campionilor din istoria sa.
El şi-a exprimat speranţa că va reuşi să reediteze acest succes din Champions League: “Desigur, cu toţii credem că putem repeta această performanţă sezonul acesta, ceea ce ne-ar permite să facem istorie cu stil, iar asta ne motivează cu adevărat. În ceea ce priveşte titlurile, va fi mai dificil pentru că sunt mai multe pentru care să luptăm. Dar din punct de vedere fotbalistic, cred că ne vom îmbunătăţi ca echipă, atât în atac, cât şi în defensivă”.
După victoria cu 5-0 în faţa formaţiei Inter Milano, în finala ultimei ediţii a Ligii Campionilor, Luis Enrique a devenit un adevărat idol al suporterilor lui Paris Saint-Germain, declarându-se surprins de reacţiile acestora atunci când îl întâlnesc pe străzile capitalei Franţei. “Chiar şi astăzi, când te plimbi prin Paris, oamenii îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc şi te îmbrăţişează. Cred că acesta este unul dintre lucrurile pe care le apreciez, ca om de o anumită vârstă (55 ani), cu experienţă ca jucător şi antrenor”, a comentat antrenorul lui PSG.
“Este un moment care a intrat acum în istorie: amintiri frumoase, imagini frumoase, multe momente şi multă suferinţă, ceea ce te face, în cele din urmă, să preţuieşti lucrurile. Când ai suferit, preţuieşti acele momente de fericire şi, în acest sens, cred că a fost sezonul perfect”, a subliniat Luis Enrique, referindu-se la sărbătorirea câştigării Ligii Campionilor, în luna mai.
“Ştiţi deja prin ce a trecut familia noastră (odată cu pierderea fiicei sale, Xana, care a murit la vârsta de nouă ani în 2019). În viaţă, ştim cu toţii că trăim şi apoi murim – aceste două lucruri sunt sigure, dar nimeni nu acceptă moartea. Cred că, de-a lungul anilor şi graţie acestui proces, întreaga mea familie a trăit într-un mod diferit, într-un mod care ne împlineşte.