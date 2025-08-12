„Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei - Antena Sport

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, şi-a anunțat ambiţiile pentru noul sezon, înaintea Supercupei Europei, împotriva formaţiei engleze Tottenham Hotspur, afirmând că elevii săi sunt capabili să cucerească toate trofeele pentru care vor lupta în noul sezon.

PSG, câștigătoarea Champions League, va înfrunta Tottenham, câștigătoarea Europa League, într-un meci care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, la Udine, în Italia.

Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei

“Obiectivul pentru sezonul care urmează este să ne îmbunătăţim”, a declarat tehnicianul spaniol într-un interviu publicat pe site-ul UEFA înainte de meciul cu Spurs.

“Cred că încă putem identifica faze ale jocului care necesită îmbunătăţiri, însă vrem să fim pregătiţi să dăm totul pentru a câştiga toate titlurile”, a adăugat Luis Enrique a condus-o pe PSG la câştigarea primului trofeu al Ligii Campionilor din istoria sa.

El şi-a exprimat speranţa că va reuşi să reediteze acest succes din Champions League: “Desigur, cu toţii credem că putem repeta această performanţă sezonul acesta, ceea ce ne-ar permite să facem istorie cu stil, iar asta ne motivează cu adevărat. În ceea ce priveşte titlurile, va fi mai dificil pentru că sunt mai multe pentru care să luptăm. Dar din punct de vedere fotbalistic, cred că ne vom îmbunătăţi ca echipă, atât în atac, cât şi în defensivă”.