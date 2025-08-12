Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei - Antena Sport

Home | Fotbal | „Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei

„Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei

Publicat: 12 august 2025, 10:24

Comentarii
Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei

Luis Enrique, pe banca lui PSG/ Profimedia

Luis Enrique, antrenorul lui PSG, şi-a anunțat ambiţiile pentru noul sezon, înaintea Supercupei Europei, împotriva formaţiei engleze Tottenham Hotspur, afirmând că elevii săi sunt capabili să cucerească toate trofeele pentru care vor lupta în noul sezon. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSG, câștigătoarea Champions League, va înfrunta Tottenham, câștigătoarea Europa League, într-un meci care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, la Udine, în Italia. 

Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei 

Obiectivul pentru sezonul care urmează este să ne îmbunătăţim”, a declarat tehnicianul spaniol într-un interviu publicat pe site-ul UEFA înainte de meciul cu Spurs. 

“Cred că încă putem identifica faze ale jocului care necesită îmbunătăţiri, însă vrem să fim pregătiţi să dăm totul pentru a câştiga toate titlurile”, a adăugat Luis Enrique a condus-o pe PSG la câştigarea primului trofeu al Ligii Campionilor din istoria sa. 

El şi-a exprimat speranţa că va reuşi să reediteze acest succes din Champions League: “Desigur, cu toţii credem că putem repeta această performanţă sezonul acesta, ceea ce ne-ar permite să facem istorie cu stil, iar asta ne motivează cu adevărat. În ceea ce priveşte titlurile, va fi mai dificil pentru că sunt mai multe pentru care să luptăm. Dar din punct de vedere fotbalistic, cred că ne vom îmbunătăţi ca echipă, atât în atac, cât şi în defensivă”. 

Reclamă
Reclamă

După victoria cu 5-0 în faţa formaţiei Inter Milano, în finala ultimei ediţii a Ligii Campionilor, Luis Enrique a devenit un adevărat idol al suporterilor lui Paris Saint-Germain, declarându-se surprins de reacţiile acestora atunci când îl întâlnesc pe străzile capitalei Franţei. “Chiar şi astăzi, când te plimbi prin Paris, oamenii îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc şi te îmbrăţişează. Cred că acesta este unul dintre lucrurile pe care le apreciez, ca om de o anumită vârstă (55 ani), cu experienţă ca jucător şi antrenor”, a comentat antrenorul lui PSG. 

“Este un moment care a intrat acum în istorie: amintiri frumoase, imagini frumoase, multe momente şi multă suferinţă, ceea ce te face, în cele din urmă, să preţuieşti lucrurile. Când ai suferit, preţuieşti acele momente de fericire şi, în acest sens, cred că a fost sezonul perfect”, a subliniat Luis Enrique, referindu-se la sărbătorirea câştigării Ligii Campionilor, în luna mai. 

Ştiţi deja prin ce a trecut familia noastră (odată cu pierderea fiicei sale, Xana, care a murit la vârsta de nouă ani în 2019). În viaţă, ştim cu toţii că trăim şi apoi murim – aceste două lucruri sunt sigure, dar nimeni nu acceptă moartea. Cred că, de-a lungul anilor şi graţie acestui proces, întreaga mea familie a trăit într-un mod diferit, într-un mod care ne împlineşte.

Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de leiFructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
Reclamă

Aşadar, chiar dacă nu o avem pe Xana fizic, ea este încă acolo la nivel spiritual. Acel meci a fost o tuşă finală care mi-a amintit că micuţei Xana îi plăcea să alerge pe teren şi că s-ar fi bucurat de acel moment – şi a făcut-o prin intermediul fraţilor şi părinţilor ei. A fost un moment frumos şi emoţionant, pentru că toate familiile jucătorilor şi membrilor staff-ului erau pe stadion şi ne doream mai mult. Vrem să retrăim asta”, a mai spus Luis Enrique. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Observator
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist
Fanatik.ro
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist
10:11
Ianis Hagi nu va ajunge la Legia Varşovia! Anunţul polonezilor: “Clubul nu are nicio şansă”
9:36
Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: “Sunt foarte fericită”
9:27
Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul: „Dacă nici el nu vede, atunci…”
8:57
Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu: „E o schimbare de bun simț”
8:49
Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: “Am vrut asta”
8:44
„De mult n-am mai văzut așa ceva”. Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Echipa care a confirmat transferul
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”