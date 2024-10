Zeljko Kopic vrea să-l învingă pe Gheorghe Hagi, la Ovidiu. Ambiţiile alb-roşiilor înainte de Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti - Antena Sport

Zeljko Kopic vrea să-l învingă pe Gigă Hagi, la Ovidiu. Antrenorul croat a făcut analiza înainte de meciul Farul Constanţa – Dinamo Bucureşti. Câinii roşii se vor duela cu trupa „Regelui”, la Ovidiu, în etapa cu numărul 12 din Liga 1. Kopic a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că va avea o misiune dificilă împotriva echipei antrenate de Gică Hagi.

Confruntarea Farul Constanţa – Dinamo Bucureşti are loc în etapa a 12-a din Liga 1, vineri, 4 octombrie 2024. Întainte de meci, Zeljko Kopic a analizat cu atenţie jocul câinilor. Dinamo ocupă locul al 5-lea în clasamentul general, acumulând până acum 17 puncte. Farul Constanţa este pe 12 în Liga 1, cu doar 12 puncte.

În ultimele trei etape, Dinamo nu a înregistrat nici o înfrângere, având o victorie împotriva formaţiei Unirea Slobozia şi două egaluri cu Oţelul Galaţi şi FC Botoşani.

Zeljko Kopic vrea să-l învingă pe Gigă Hagi, la Ovidiu. Ambiţiile alb-roşiilor înainte de Farul Constanţa – Dinamo Bucureşti

”În această săptămână am analizat jocul din etapa trecută, cu Botoşani, dar şi pe următorul, cu Farul. Încă nu am decis primul ”unsprezece”, cred că echipa este într-o formă bună şi am încredere în jucători. Rezultatul celor de la Farul cu Gloria Buzău a fost într-adevăr surprinzător (0-1).

Toate echipele luptă, dau tot ce pot în acest campionat. Cei de la Farul au avut ocazii, cred că au fost echipa mai bună, dar nu au punctat. Ştim că acum vor încerca să dea totul, pentru că joacă acasă, pentru a obține aceste trei puncte, dar avem şi noi ambițiile noastre de a juca un fotbal bun şi de a obține rezultate bune”, a declarat antrenorul dinamoviştilor.