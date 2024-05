Delegaţia României pentru Campionatele Europene de Înot (17-23 iunie, AntenaPLAY). David Popovici e în capul listei - Antena Sport

Delegaţia României pentru Campionatele Europene de Înot (17-23 iunie, AntenaPLAY) David Popovici, înaintea unei probe - Profimedia Images Delegaţia României pentru Campionatele Europene de Înot va fi formată din 7 sportivi, care vor fi conduşi de patru antrenori. Competiţia va avea loc în perioada 17-23 iunie şi va fi transmisă live în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cel mai important component al delegaţiei noastre este evident David Popovici, care a ales să meargă la Europenele de la Belgrad, pentru a se şi pregăti pentru Jocurile Olimpice, unde speră să fie în formă maximă pentru a trage la medalii. Delegaţia României pentru Campionatele Europene de Înot (17-23 iunie, AntenaPLAY) Tocmai de aceea, cel mai probabil, David Popovici va participa în Serbia doar la cele două probe preferate, de 100 de metri liber şi 200 de metri liber, acolo unde va lupta pentru medalii. Reclamă

Dinu Patrick, Mihai Gergely, George Raţiu, Richard Szylagi, Denis Popescu şi Aissia Priecariu sunt ceilalţi şase sportivi din România care vor fi prezenţi la Campionatele Europene. Ei vor fi însoţiţi de patru antrenori, Adrian Rădulescu, Răzvan Florea, Bogdan Stroe şi Antrei Pinticanu.

David Popovici, pregătit pentru Campionatele Europene de Înot

„Mă bucur că am reuşit chiar de acum, din aprilie, dar obiectivul principal a fost să mă calific pentru Europene, ceea ce am şi făcut. O să tot cobor, dacă nu de la următoarea competiţie, în două, în trei sau poate chiar la următoarea cursă.

Reclamă

Dar nu-mi fac griji. Nici acum nu m-am gândit niciun pic la timp, ci pur şi simplu la ce am eu de făcut. Adică, stresându-te în legătură cu timpul pe care poate sau poate nu o să-l faci, nu te ajută cu absolut nimic”, spunea Popovici, cu o lună în urmă, după cele 4 medalii de aur câştigate la Campionatele Naţionale.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă 4 / 0/3

Care este cel mai bun antrenor al momentului în fotbalul mondial? Pep Guardiola Jurgen Klopp Carlo Ancelotti Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...