"E frustrant" Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo - Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: "De patru ani tot vorbesc" - Antena Sport

Nu suntem resemnați. Dacă eram resemnați, nu am fi promovat de trei ori în patru ani. Eu zic că noi, jucători și staff, ne ridicăm peste nivelul așteptărilor. Fără drept de promovare, nu e ușor să stai motivat. Noi anul trecut nu am pierdut până în play-off, eram singura echipă din România neînvinsă”, a spus Adi Popa, la digisport.ro.

Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: “Să ne dea 500.000!”

Daniel Oprița a vorbit despre situația în care se află Steaua și a venit cu o soluție prin care echipa sa ar avea drept de promovare în Liga 1. Antrenorul este de părere că planul ar fi unul benefic pentru fotbalul românesc.

În opinia lui Daniel Oprița, echipele din România, care nu au drept de promovare, ar trebui să primească o limită de cheltuire a banilor publici, pentru a urca în primul eșalon.

Antrenorul Stelei a propus suma de 500.000 de euro și crede că restul bugetului ar trebui alcătuit din sume venite de la sponsori sau din drepturile TV.

“Noi jucăm. Dacă mai prindem încă o dată play-off-ul și ajungem pe loc de promovare, poate, până la urmă, cineva se gândește să ne dea drept de promovare. Eu aș propune să pună o limită: vreți în Liga 1, nu cheltuiți mai mult de 500.000. Și cu restul să ne descurcăm! Ca să nu zică cineva că noi suntem de la stat și cheltuim mai mult decât privatul.

Să ne dea 500.000 pentru Liga 1, iar în rest să facem rost de la sponsori, de la televiziune. Dacă ne descurcăm, bine. Dacă nu, retrogradăm și asta e. Eu așa aș propune: o limită și nu cred că se mai supără nimeni.

Și vă mai spun ceva: la echipele celelalte fără drept de promovare nu am văzut să se promoveze tineri. Și se cheltuie banii! Știți echipele. Spuneți-mi ce jucători au scos. Eu am șase copii pe bancă și intră la mine. Hai să vorbim de toate echipele!”, a spus Daniel Oprița.