Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E frustrant" Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo - Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: "De patru ani tot vorbesc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | “E frustrant” Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo – Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: “De patru ani tot vorbesc”

“E frustrant” Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo – Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: “De patru ani tot vorbesc”

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 20:57

Comentarii
E frustrant Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo – Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: De patru ani tot vorbesc

Sport Pictures

Adi Popa a oferit prima reacție după CS Dinamo – Steaua 0-0. Jucătorul „militarilor” a răbufnit la interviu, atunci când a fost întrebat despre situația echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CS Dinamo și Steaua s-au întâlnit în etapa a 3-a a noului sezon de Liga a 2-a. Formațiile au remizat, scor 0-0, în duelul jucat pe stadionul Arcul de Triumf.

Ce a spus Adi Popa după CS Dinamo – Steaua 0-0

La finalul partidei, Adi Popa a spus că, pentru el, prestația Stelei a fost una frustrantă, având în vedere că „militarii” au pregătit timp de o săptămână partida.

Acesta a vorbit și despre situația clubului, care nu are drept de promovare în prima ligă, și a dat de înțeles că îi este greu să le transmită noilor coechipieri „spiritul Stelei”.

„E frustrant. Toată săptămâna ne-am gândit cum să câștigăm, ne-am antrenat pentru asta, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Am întâlnit un adversar agresiv, competitiv. Eu mi-am dorit să aduc un plus când am intrat, a venit și acea eliminare și asta a fost istoria jocului.

Reclamă
Reclamă

Nu poți să compari, a fost un meci de Liga 2. Cu excepția galeriei noastre, care s-a ridicat la nivelul unui derby Dinamo – Steaua, noi am lăsat de dorit în teren.

În Cupa României avem singurele meciuri oficiale, așa cum le place unora să ne ironizeze. Nu e vina noastră, noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua.

S-a creat o atmosferă de derby, dar trebuie să păstrăm proporțiile. E greu să vorbesc în fiecare an (n.r. despre promovare). De patru ani și ceva tot vorbesc, obosești la un moment dat. Eu încerc să le insuflu spiritul Stelei celor care vin la prima echipă, să înțeleagă la ce club sunt.

Locul din România care îi atrage pe turiştii străini. Maximilian a mers peste 1.400 de km pentru astaLocul din România care îi atrage pe turiştii străini. Maximilian a mers peste 1.400 de km pentru asta
Reclamă

Nu suntem resemnați. Dacă eram resemnați, nu am fi promovat de trei ori în patru ani. Eu zic că noi, jucători și staff, ne ridicăm peste nivelul așteptărilor. Fără drept de promovare, nu e ușor să stai motivat. Noi anul trecut nu am pierdut până în play-off, eram singura echipă din România neînvinsă”, a spus Adi Popa, la digisport.ro.

Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: “Să ne dea 500.000!”

Daniel Oprița a vorbit despre situația în care se află Steaua și a venit cu o soluție prin care echipa sa ar avea drept de promovare în Liga 1. Antrenorul este de părere că planul ar fi unul benefic pentru fotbalul românesc.

În opinia lui Daniel Oprița, echipele din România, care nu au drept de promovare, ar trebui să primească o limită de cheltuire a banilor publici, pentru a urca în primul eșalon.

Antrenorul Stelei a propus suma de 500.000 de euro și crede că restul bugetului ar trebui alcătuit din sume venite de la sponsori sau din drepturile TV.

“Noi jucăm. Dacă mai prindem încă o dată play-off-ul și ajungem pe loc de promovare, poate, până la urmă, cineva se gândește să ne dea drept de promovare. Eu aș propune să pună o limită: vreți în Liga 1, nu cheltuiți mai mult de 500.000. Și cu restul să ne descurcăm! Ca să nu zică cineva că noi suntem de la stat și cheltuim mai mult decât privatul.

Să ne dea 500.000 pentru Liga 1, iar în rest să facem rost de la sponsori, de la televiziune. Dacă ne descurcăm, bine. Dacă nu, retrogradăm și asta e. Eu așa aș propune: o limită și nu cred că se mai supără nimeni.

Și vă mai spun ceva: la echipele celelalte fără drept de promovare nu am văzut să se promoveze tineri. Și se cheltuie banii! Știți echipele. Spuneți-mi ce jucători au scos. Eu am șase copii pe bancă și intră la mine. Hai să vorbim de toate echipele!”, a spus Daniel Oprița.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
Observator
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această întâmplare bizară
Fanatik.ro
A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această întâmplare bizară
21:41
Estrela Amadora – Benfica, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, rezervă. Echipele de start
21:37
Pedeapsa lui Prometeu! CS Dinamo – Steaua 0-0: meci modest și mii de fani care nu spun toată povestea
21:34
Petrolul – Hermannstadt 0-0. Sibienii, aflaţi pe loc de baraj, vor să iasă din criză
21:29
Aberdeen a spart gheaţa! Prima victorie pentru scoţieni în noul sezon, chiar înaintea dublei cu FCSB
21:20
Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după CS Dinamo – Steaua 0-0: “Să le fie rușine!”
20:47
Joan Garcia s-a accidentat la încălzire, dar joacă în Mallorca – Barcelona! Ce s-a întâmplat înaintea meciului
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 6 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”