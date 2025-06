Prima reacţie a lui David Popovici, după bronzul la 50 m liber de la Europenele U23: "Nu sunt cel mai mare fan" - Antena Sport

David Popovici a cucerit vineri a doua sa medalie de la Campionatele Europene de Nataţie Under-23 de la Samorin. Campionul olimpic a încheiat pe a treia treaptă a podiumului cursa de la 50 de metri liber, una pe care a adăgat-o în repertoriul său pe post de antrenament.

După ce a ieşit din bazin, Popovici a recunoscut că nu este un mare împătimit al probei în care a concurat, dar că este conştient că îl poate ajuta experienţa.

Ce a spus David Popovici după bronzul cucerit la Europenele U23

Dublul campion mondial, câştigător al probei de 200 de metri liber de la acest turneu, s-a arătat mulţumit de rezultatul înregistrat, chiar dacă nu a urcat pe prima treaptă a podiumului. Din contră, Popovici a spus că bronzul îi dă încredere înaintea cursei de 100 de metri liber de sâmbătă, una dintre probele sale preferate.

De asemenea, David a declarat că nu se “dă în vânt” după proba de 50 de metri liber, deşi o consideră un antrenament bun,

“Sunt foarte mulțumit că am coborât sub 22 de secunde, am mai făcut asta o singură dată. Niciodată nu au contat locurile pe care mă clasez, sunt foarte mulțumit de rezultat. Pentru o sută cât mai rapidă e clar că am nevoie de un 50 mai rapid.