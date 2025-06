David Popovici luptă pentru o nouă medalie la Europenele U23. Finala de la 50 m liber, LIVE TEXT (19:05) - Antena Sport

Sâmbătă, David Popovici va intra din nou în bazin. El va concura în “proba regină”, de 100 m liber, seriile urmând să aibă loc de la ora 10:30. Totodată, campionul olimpic va participa şi la ştafeta de 4×100 m liber.

Reacţia lui David Popovici după ce a cucerit singura medalie de aur care îi lipsea

Popovici a încheiat finala de la 200 de metri liber de la Campionatele Europene U23 din Slovacia cu timpul 1:43.64. Popovici a fost cu aproape 3 secunde mai rapid decât înotătorul clasat pe 2, bulgarul Petar Mitsin, care a terminat cursa cu timpul 1:46.48.

”M-am simțit foarte bine pe toată parcursul cursei. Sincer să fiu, înainte să intru în apă, nu mă așteptam să înot atât de repede. Dar odată ce am simțit cumva apa, am simțit viteza, mi-am dat seama că o să fie sub 1:44. Adică, oricum, mult mai rapid decât la Jocurile Olimpice (n.r. 1:44.53).