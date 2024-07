Adversara lui Bernadette Szocs, discurs emoţionant după victoria de la Jocurile Olimpice: "Nu am putut să fiu fericită" - Antena Sport

A fost un moment extrem de încins în timpul confruntării. În cel de-al treilea set, arbitra i-a transmis româncei că nu serveşte corect şi că va fi penalizată dacă va continua aşa. Bernie a cerut intervenţia supervizorului, dar nu a avut câştig de cauză.

Mai mult decât atât, Bernadette Szocs a afirmat că meciul s-a disputat în condiţii care nu erau normale. Fanii francezi au făcut haos, în acelaşi timp disputându-se partida dintre favoritul publicului, Felix Lebrun, şi Dimitrij Ovtcharov.

„Nu a mers jocul cum îmi doream și mi-am propus. Din păcate.. Și adversara mea a jucat foarte bine. A făcut mai puține greșeli, față de mine. Asta a făcut diferența. Trebuie să accept că a fost mai bună decât mine.

Bineînțeles că n-a fost ușor să joci în același timp cu un francez. Toată galeria a fost doar pentru el. Noi jucăm mingea și se țipa, se făcea gălăgie. Nu este scuză. Nu m-a interesat, am încercat să mă focusez la maxim, să încerc să dau totul din mine.

Din păcate, nu am reușit să câștig. Era deja a treia servă când mi-a luat arbitrul. Este o servă unde nu arunc cum spune el. Am încercat să chem pe un alt arbitru. Dacă arbitrul oficial a decis chestia asta, nu se mai poate da înapoi. Am încercat să întorc meciul de la orice scor. Am luptat până la capăt. Din păcate n-a fost să fie meciul meu. Sper să reușesc să câștig la echipe“, a declarat Bernadette Szocs, potrivit fanatik.ro.