"Am fost furată!" Bernadette Szocs a răbufnit după înfrângerea din optimi, de la Jocurile Olimpice 2024. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Bernadette Szocs a răbufnit după înfrângerea din optimi de la Jocurile Olimpice 2024 Bernadette Szocs, în timpul meciului / Profimediaimages Bernadette Szocs a răbufnit după înfrângerea din optimi de la Jocurile Olimpice 2024. Românca a fost eliminată din competiţia supremă de la Paris de Sofia Polcanova. Bernie a cedat cu 0-4, dar este nemulţumită de arbitraj şi acuză că a fost „furată". A fost un moment extrem de încins în timpul confruntării. În cel de-al treilea set, arbitra i-a transmis româncei că nu serveşte corect şi că va fi penalizată dacă va continua aşa. Bernie a cerut intervenţia supervizorului, dar nu a avut câştig de cauză. Bernadette Szocs a răbufnit după înfrângerea din optimi de la Jocurile Olimpice 2024 Mai mult decât atât, Bernadette Szocs a afirmat că meciul s-a disputat în condiţii care nu erau normale. Fanii francezi au făcut haos, în acelaşi timp disputându-se partida dintre favoritul publicului, Felix Lebrun, şi Dimitrij Ovtcharov. „Nu a mers jocul cum îmi doream și mi-am propus. Din păcate.. Și adversara mea a jucat foarte bine. A făcut mai puține greșeli, față de mine. Asta a făcut diferența. Trebuie să accept că a fost mai bună decât mine.

Bineînțeles că n-a fost ușor să joci în același timp cu un francez. Toată galeria a fost doar pentru el. Noi jucăm mingea și se țipa, se făcea gălăgie. Nu este scuză. Nu m-a interesat, am încercat să mă focusez la maxim, să încerc să dau totul din mine.

Din păcate, nu am reușit să câștig. Era deja a treia servă când mi-a luat arbitrul. Este o servă unde nu arunc cum spune el. Am încercat să chem pe un alt arbitru. Dacă arbitrul oficial a decis chestia asta, nu se mai poate da înapoi. Am încercat să întorc meciul de la orice scor. Am luptat până la capăt. Din păcate n-a fost să fie meciul meu. Sper să reușesc să câștig la echipe“, a declarat Bernadette Szocs, potrivit fanatik.ro.

Bernie mai are o singură şansă la medalia olimpică, după ce a fost eliminată din proba de simplu şi cea de dublu mixt.

„Nu neapărat că m-a scos din ritm. E un pic stresant, încearcă să se lege de unele chestii doar ca să pară ei mai spectaculoși. De data asta, poate la serva cealalată mai spuneam, dar ideea este că am servit altă servă și nu a avut dreptate. Când are dreptate, închid ochii și trec mai departe. Nici nu pot lăsa de la mine când știu că am dreptate și am fost furată pe nedrept. Mai am o șansă pe proba de echipe. Mă voi focusa pe proba de echipe. Asta este, sunt supărată, dar acum nu mai pot da înapoi timpul. Trebuie să accept. O să mă revanșez pe proba de echipe la următoarele concursuri. O să analizez ce am greșit și ce trebuie să fac să nu mai repet aceeași greșeală la meciuri pe echipe„, a dezvăluit Bernadette. Bernadette Szocs s-a oprit în optimi la simplu Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale probei de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Szocs a fost învinsă de austriaca Sofia Polcanova, scor 4-0 (12-10, 11-4, 13-11, 11-9). Bernadette Szocs şi Sofia Polcanova au făcut echipă la Campionatele Europene de la Munchen, în 2022, unde au cucerit medalia de aur în proba de dublu feminin. La Paris, Szocs a trecut în prima fază la simplu de Zhou Jingyi (Singapore), scor 4-1 (9-11, 11-4, 11-3, 11-7, 11-9), şi în 16-imi de Margaryta Pesotska (Ucraina), scor 4-1 (12-14, 11-5, 12-10, 14-12, 11-4).