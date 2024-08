Cătălin Chirilă, mesaj emoţionant după ce a ratat finala dramatic Jocurile Olimpice: "Dacă vreau să uit aceste moment? Nu!" - Antena Sport

Cătălin Chirilă a avut un mesaj emoţionant după ce a ratat finala dramatic Jocurile Olimpice în proba de caiac, la 100o de metri. Chirilă a terminat pe locul 5 în semifinală, deşi era unul dintre favoriţii la medalii.

Cătălin Chirilă a evoluat în finala B, pe care a şi câştigat-o. Sportivul român a spus că această experienţă neplăcută l-a făcut mai puternic şi le-a mulţumit tuturor celor care i-au trimis mesaje de încurajare.

Cătălin Chirilă, mesaj emoţionant după ce a ratat finala dramatic Jocurile Olimpice

„Oameni dragi, …cei care mă susțineți necondiționat.

Vă mulțumesc din suflet pentru energia oferită!Prin sprijinul pe care mi-l oferiți, sunteți învingători, iar eu sunt unul de-al vostru. Nu am câștigat, dar am învățat. Imediat după linia de finish, am conștientizat pentru ce m-am pregătit și a apărut un singur gând: toți sportivii pot gestiona emoțiile pozitive… însă câți dintre ei au puterea să stea drepți în fața unui eșec pentru a-l înfrunta?

Înainte de sportivul Cătălin, sunt Omul Cătălin… iar acest moment întunecat este doar o etapă a vieții care mă întărește. Am tras concluziile, am conștientizat și am învățat! Dacă vreau să uit acest moment? Nu! Îmi doresc să îl am în minte ori de câte ori dau de greu în viitor. Mă aplec în fața tuturor și vă transmit numai gânduri pozitive!„, a scris Cătălin Chirilă pe reţelele de socializare.