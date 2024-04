Ce le cere Ionela Cozmiuc românilor, înainte de Jocurile Olimpice 2024: "Avem rugămintea asta!" - Antena Sport

Soţul său, Marius Cozmiuc, a declarat că a participat de fiecare dată cu plăcere la acţiunile de împădurire.

„Este bine în viaţă să plantezi măcar un copac, dar noi facem asta în fiecare an. Am plantat mulţi prin această campanie a noastră, Pădurea Campionilor. O facem de fiecare dată cu mare drag pentru că ştim cât este de important. Noi ne antrenăm aici, dar am ieşit şi cu bicicletele în pădure şi simţi cum te încarci cu energie„, a precizat el.

În timpul plantării, canotorul a rupt cazmaua şi s-a amuzat de această întâmplare: „Adversarii să fie atenţi pentru că sunt foarte bine pregătit”.

„Noi în familie ne dorim să luăm câte o medalie, dar consider că sunt şanse şi de mai multe la Paris. Pentru că ne dorim să încheiem această activitate cu un rezultat cât mai bun la Jocuri„, a mai declarat Marius Cozmiuc, medaliat cu argint la JO de la Tokyo la dublu rame.