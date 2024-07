"Ceea ce am văzut la Paris, am văzut doar în Asia!" Bernadette Szocs, surprinsă de ceea ce a găsit la Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Bernadette Szocs s-a declarat plăcut surprinsă de ceea ce a găsit la Jocurile Olimpice 2024 din Paris. Campioana noastră a avut o primă reacție după ce a reușit să se impună, alături de Ovidiu Ionescu, în meciul de debut din proba de dublu mix.

Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs, a afirmat, sâmbătă, după calificarea în sferturile de finală, alături de Ovidiu Ionescu, că diferenţa în meciul cu Australia a fost făcută în setul trei, pe care îl consideră decisiv.

Bernadette Szocs, surprinsă de ceea ce a găsit la Jocurile Olimpice 2024

„Setul 3 a fost foarte important pentru noi, pentru că am fost conduşi. Ne-am uitat unul la altul, ne-am dat încredere şi am zis că e foarte important să câştigăm setul ăsta. Cred că setul trei (14-12) a făcut diferenţa, pentru că apoi ne-am prins de jocul lor şi a fost un pic mai uşor. A fost foarte important acest set şi suntem bucuroşi că am reuşit să îl câştigăm, pentru că altfel ar fi fost mult mai greu„, a afirmat Bernadette Szocs, potrivit agerpres.ro.

Ea s-a arătat încântată de atmosfera creată de spectatori, afirmând totodată că s-a obişnuit să joace împotriva sportivilor chinezi naturalizaţi de alte state, cum a fost şi cazul Australiei.

„Deja ne-am obişnuit să jucăm împotriva chinezilor, pentru că şi în Europa sunt foarte multe ţări cu chinezi, aşa că suntem obişnuiţi. Nu ne interesează cine e în faţa noastră, important este să vorbim înainte de meci, să reuşim să găsim tactici împotriva lor, să facem tot ceea ce depinde de noi ca să obţinem victoria.