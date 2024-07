Ebru Bolat e gata să scrie istorie pentru România la Jocurile Olimpice 2024, în proba de yachting: "Medalia e un obiectiv!" - Antena Sport

Ebru Bolat e gata să scrie istorie pentru România la Jocurile Olimpice 2024, în proba de yachting Colaj Facebook Ebru Bolat Ebru Bolat e gata să scrie istorie pentru România la Jocurile Olimpice 2024, în proba de yachting. Sportiva Ebru Bolat a declarat că la Jocurile Olimpice de la Paris are ocazia să arate că România este cea mai bună la yachting, o medalie olimpică fiind motivaţia de zi cu zi înaintea antrenamentelor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Jocurile Olimpice constituie cea mai populară manifestare sportivă de pe planetă şi orice ţară vrea să arate că este cea mai bună. Eu acum am oportunitatea de a arăta că putem fi cei mai buni la yachting. Şi îmi doresc foarte mult să arăt cât de bună poate fi România la yachting. Orice medaliat olimpic primeşte foarte mult respect, nu doar din ţara lui, ci şi de la celelalte ţări competitoare, pentru că a fost efectiv cel mai bun pe toate planurile. Şi prin această realizare simţi că ţi-ai îndeplinit obiectivul vieţii. O medalie olimpică este pentru mine un obiectiv care mă ajută zilnic să trag cât mai mult, astfel încât să devin cea mai bună versiune a mea. Nu ştiu acum dacă eu am venit pe Pământ să aducă o medalie olimpică României la yachting, dar doar gândindu-mă la ea, mă trezesc de dimineaţă şi zic: Azi, tot ce fac este pentru a ajunge cât mai aproape de obiectivul ăsta, de a avea o medalie olimpică la gât„, a declarat Ebru Bolat. Ebru Bolat e gata să scrie istorie pentru România la Jocurile Olimpice 2024, în proba de yachting Sportiva originară din Constanţa a explicat motivele pentru care s-a îndrăgostit de yachting, un sport nu foarte popular în România, după ce a practicat iniţial baschet, atletism sau gimnastică ritmică. „Din lecţiile pe care le-am avut până acum, chiar dacă eu sunt tânără, cred că am oportunitate foarte mare să recunoaştem yachtingul, să îl aducem la suprafaţă şi lumea să îl poată vedea. Eu am făcut multe sporturi, am făcut baschet, atletism, gimnastică ritmică, volei, foarte multe sporturi, şi de yachting m-am îndrăgostit pur şi simplu pentru că trebuie să fii foarte consistent în munca ta. Şi cel care îşi doreşte cel mai mult, care depune cel mai mult efort, o să câştige la final. Poţi spune că unul sau altul a avut noroc, dar până la urmă cel care munceşte cel mai mult câştigă la final. La noi cursele ţin o săptămână întreagă şi nu depinde totul de o singură zi, depinde de felul în care te-ai concentrat tu o săptămână întreagă. Şi mi-a plăcut foarte mult toată treaba asta„, a explicat Bolat pentru agerpres.ro. Calificarea la Jocurile Olimpice i-a adus atât de multă bucurie, încât în noaptea anunţului nu a putut să adoarmă decât după ce a luat pastile cu melatonină. Reclamă

„Îmi aduc aminte că în ultima zi eu intram în competiţie de pe locul doi. Prima cursă nu mi-a mers foarte bine, dar pe următoarele două le-am câştigat şi eram relativ mulţumită. Eu nu ştiam ce au făcut adversarii mei, dar fetei care era înaintea mea i-a mers şi mai prost decât mie. Astfel m-am distanţat cumva şi am urcat în clasament pe locul întâi. Dar noi nu ştim clasamentul decât atunci când ajungem la mal şi vedem pe telefon. Nici nu am avut ocazia să văd rezultatele, pentru că după ce am scos barca de pe apă şi m-am dus să dau înapoi GPS-ul care te monitorizează unde te afli în timpul competiţiei, şi a venit la mine World Sailing, care este organizaţia mondială, cu doi oameni de la presă, pentru un interviu. Şi m-au întrebat cum mă simt după ce m-am calificat la Jocuri. Şi eu eram: ‘Staţi puţin, despre ce vorbiţi?’ Aveam o medalie garantată şi orice s-ar fi întâmplat în ultima zi nu puteam să ratez calificarea la Jocurile Olimpice. Nu îmi venea să cred, tot întrebam dacă sunt siguri. Eram foarte fericită, zâmbeam încontinuu, nu îmi venea să cred. A fost foarte frumos, chiar dacă noaptea nu am dormit, pentru că nu puteam să îmi fac obrajii să nu mai zâmbească. Până la urmă am luat nişte melatonină şi am adormit”, a povestit sportiva română.

Întrebată dacă poate analiza la modul obiectiv şansele sale la medalie, Ebru Bolat a afirmat că experienţa este singurul lucru care îi va lipsi în cursa de la Marsilia.

„De principiu, da, aş putea câştiga o medalie olimpică. Singurul lucru pe care nu îl am eu, comparativ cu ceilalţi concurenţi, este experienţa lor, pentru că eu sunt relativ tânără în circuitul ăsta olimpic. Sunt primele mele Jocuri. Nu ştiu la ce să mă aştept. Nu ştiu dacă se fac jocuri de echipă, cât de ‘˜fair’ vor fi de fapt cursele. Singurul lucru pe care îl ştiu eu este că pot să merg foarte repede. Am demonstrat de nenumărate ori că pot fi printre cele mai rapide bărci. Şi dacă intru cu mentalitatea asta, că sunt foarte rapidă, şi o duc până la capăt, şi nu las gândurile sau fricile să vină peste mine, atunci cred că pot duce până la capăt nişte curse foarte bune. Eu zic că există o posibilitate să fiu şi în top 10 sau poate chiar o medalie, cine ştie. Chiar depinde de mine cu ce mentalitatea intru. Eu mă antrenez acum, sunt la Marsilia pentru antrenamente şi încerc să scap de slăbiciunea asta, să fiu cât se poate de rapidă cam tot timpul. Şi sper că la momentul întrecerii să fiu în forma cea mai bună pentru a aduce până la capăt tot ce am muncit în anii ăştia„, a adăugat Ebru Bolat.

Ea a explicat că în timpul curselor importante are nevoie de stăpânire de sine pentru a putea fi la fel de rapidă, nefiind nimeni în apropiere pe care să se bazeze. „Ca în orice sport, când ai o cursă bună, ai mai multă încredere în tine, iar atunci când faci greşeli fricile preiau controlul sau mergi pe partea sa negativă şi pierzi încredere, intri într-o stare de anxietate, nu ai control asupra lucrurilor. Nu e ca şi cum te poţi uita la public sau la antrenor să îţi vorbească în timpul cursei. Dacă nu îţi revii cât se poate de repede, pierzi timp, pierzi distanţe pe care alţii le câştigă. E foarte important să reuşeşti să îţi revii singur, pentru că nimeni nu te poate ajuta, eşti singur pe barcă. Asta atunci când îţi merge prost, pentru că atunci când îţi merge bine nu ai nevoie de un psihic tare. Trebuie să te automotivezi şi să îţi recapeţi încrederea că poţi reveni, că toată lumea face greşeli. Da, este uşor de spus, dar mai greu de făcut. Toate emoţiile sunt mult mai intense, adrenalina creşte, pulsul la fel, iar supărarea creşte exponenţial. Iar când sunt fericită, sunt foarte fericită, totul este la extrem„, a afirmat Bolat. Popularizarea yachtingului în România este unul dintre obiectivele sale şi spune că printr-o performanţă în Franţa poate obţine acest lucru. „Ceea ce m-a ambiţionat foarte mult, fiind unul dintre visele mele, era să popularizez yachtingul în România, şi planul meu era să realizez acest lucru prin rezultate. Am observat că în alte discipline, atunci când sportivii sunt foarte foarte buni pe plan mondial, ţara se mândreşte cu ei şi brusc, cum a fost în cazul Simonei Halep, multe fete încep să facă tenis. Sau cu David Popovici, mulţi s-au apucat de înot. Eşti o inspiraţie pentru generaţiile viitoare şi văd că dacă tu poţi şi ei capătă încredere. Dacă reuşesc să dovedesc că România poate obţine un rezultat foarte bun, poate chiar o medalie la Jocurile Olimpice, mulţi vor afla că în România se practică acest sport şi că putem să-l practicăm şi pe plan mondial la un nivel foarte bun„, a mai spus Ebru Bolat. Ebru Bolat este prima sportivă care reprezintă România în competiţiile de yachting la Jocurile Olimpice. În vârstă de 24 de ani, Ebru Bolat va concura la clasa Ylca 6 în cursa care va avea loc la Marsilia. Ea are în palmares o medalie de argint la Campionatul European Zoom8 şi locul 5 la Campionatul Mondial, obţinute în 2015. În 2016, a ocupat locul 6 la Campionatul European de tineret la clasa 29er. Yachtingul românesc a mai fost reprezentat la Jocurile Olimpice în 1980, la Moscova, de Mihai Butucaru – locul 15, la clasa Finn, Mircea Carp şi Adrian Arendt – locul 13, la clasa Flying Dutchman, Andrei Chiliman şi Cătălin Luchian – locul 11, la clasa Tornado. La Atlanta 1996, la clasa Finn, Mihai Butucaru a terminat pe locul 28, iar Horia Ispas a fost locul 48, la clasa Laser.

România va fi reprezentată de 107 sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris, la 18 discipline.