Letsile Tebogo a câştigat proba de 200 metri şi a intrat direct în istorie, la Jocurile Olimpice. Noah Lyles, bronz cu Covid - Antena Sport

Înaintea cursei, când am fost în camera de apel, nu m-am gândit decât la recordul Africii. Mama mea visa la momente de acest gen. Sper că e foarte fericită. Înseamnă enorm și pentru continent și pentru țara mea”, a declarat Tebogo la finalul cursei de 200 de metri.

Noah Lyles a câştigat proba de 100 de metri de la Jocurile Olimpice la photo finish

Noah Lyles a câştigat proba de 100 de metri de la Jocurile Olimpice la photo finish, la 5 miimi de Kishane Thompson.

Lyles a trecut linia de sosire în 9,784 secunde şi a câştigat medalia de aur, Kishane Thompson din Jamaica fiind la cinci miimi de secundă în urmă, cu argintul obţinut în 9,789. Fred Kerley din SUA a cucerit bronzul în 9,81.

Jamaicanul Oblique Seville a ocupat locul al optulea cu timpul 9.91. Toţi participanţii la această finală au terminat cu timpul sub 10 secunde, ceea ce reprezintă o premieră.

„Nu am simţit că am câştigat această cursă, am dat 100%, dar am simţit că nu am atacat la momentul potrivit, am crezut că am făcut-o prea devreme. În plus, de pe culoarul meu, eram prea departe pentru a vedea exact ce a făcut Kishane Thompson.

A fost un moment nebunesc, chiar am crezut că a câştigat. Chiar m-am dus la Kishane şi i-am spus: „Amice, cred că asta e pentru tine”. Când mi-am văzut numele pe ecran, a fost incredibil. Sunt mândru că am făcut asta împotriva unor atleţi atât de rapizi, în cea mai mare cursă din lume, pe cea mai mare scenă din lume. Mă pregătesc de ani de zile.

Drumul a început în 2021 cu medalia de bronz de la Tokyo, când mi-am spus că trebuie să mă schimb şi să evoluez. Fiecare campionat este diferit, iar eu nu voiam să mă mai simt la fel. La Budapesta, în 2023 (campion mondial la 100 m, 200 m şi 4×100 m, n.r.), am fost cel mai rapid şi favorit, dar în acest an, rivalii mei erau pregătiţi.