Lionel Messi a refuzat să joace la Jocurile Olimpice! Reacţia fermă a starului: "Nu mai am vârsta necesară!" - Antena Sport

Lionel Messi a refuzat să joace la Jocurile Olimpice de la Paris. Starul sud-american a dezvăluit că nu va face parte din lotul Argentinei pentru competiţia din această vară, preferând să se concentreze pe Copa America.

De asemenea, Lionel Messi a transmis că nu mai are vârsta necesară pentru a evolua la o astfel de competiţie majoră.

Messi, 36 ani, de la Inter Miami, se pregăteşte cu naţionala argentiniană în vederea apărării titlului la Copa America 2024, găzduită de Statele Unite între 20 iunie şi 14 iulie.

În februarie, selecţionerul echipei Under-23, Javier Mascherano, i-a transmis o invitaţie lui Messi, care a ajutat echipa olimpică a Argentinei să câştige aurul la Beijing 2008.

”Am vorbit cu Mascherano şi adevărul este că amândoi am înţeles situaţia. Este greu să mă gândesc acum la Olimpiadă, când suntem în Copa America. Vor fi două, trei luni în care nu voi fi la club şi mai mult decât orice nu mai am vârsta la care pot juca peste tot. Trebuie să aleg cu atenţie şi ar fi prea mult să joc la două turnee consecutive. Am fost foarte norocos să joc la Olimpiadă şi să câştig titlul alături de Mascherano. A fost o experienţă minunată în fotbal. Olimpiada, Under-20, amintiri pe care nu le voi uita niciodată’‘, a spus Messi, conform agerpres.ro.