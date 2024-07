"Onorată și șocată!" Nadia Comăneci a dezvăluit prin ce a trecut la ceremonia de deschidere a JO 2024. Ce i-a cerut lui Nadal - Antena Sport

Nadia Comăneci a dezvăluit prin ce a trecut la ceremonia de deschidere a JO 2024. Ce i-a cerut lui Nadal Nadia Comăneci, alături de Carl Lewis, Rafael Nadal şi Serena Williams, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 / Profimedia Nadia Comăneci a dezvăluit prin ce a trecut la ceremonia de deschidere a JO 2024. „Zeiţa de la Montreal” a dus torţa olimpică la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alături de Carl Lewis, Rafael Nadal şi Serena Williams, Nadia Comăneci a purtat flacăra olimpică pe Sena. „Onorată și șocată!” Nadia Comăneci a dezvăluit prin ce a trecut la ceremonia de deschidere a JO 2024. Ce i-a cerut lui Nadal Nadia Comăneci a vorbit despre această experienţă şi a dezvăluit modul în care organizatorii au păstrat foarte bine secret numele sportivilor care au purtat flacăra olimpică. Fosta mare gimnastă a recunoscut că singurul sportiv de care ştia că va fi alături era Carl Lewis. De asemenea, Nadia Comăneci a dezvăluit şi că l-a rugat pe Rafael Nadal, de 14 ori campion la Roland Garros, să o ajute în timp ce barca naviga pe Sena. „I-am spus aseară pe barcă lui Nadal că voi veni să văd meciuri. De aceea sunt aici, pentru că am promis. Mă bucur că sunt aici. Aştept să văd fetele mâine dimineaţă la calificări şi sper să facem şi noi ceva frumos. Reclamă

A fost o surpriză, eu am ştiut de acest lucru cu câteva zile înainte. Am rămas onorată şi şocată în acelaşi timp. Nu am ştiut exact persoanele care vor fi cu mine în această barcă. Ştiam că este vorba despre legende care au făcut istorie în diferite sporturi. Ştiam de Carl Lewis, atât, dar nu aveam voie să spun.

A fost frumos, unicat. Eram uzi şi se mişca barca şi i-am spus lui Rafael «dacă mă ridic de pe scaun şi vreau să mă prind de pilon, te rog frumos să stai să mă ajuţi». M-a ajutat puţin bârna, cu toate că aveam sandale înalte. A fost istoric şi unic”, a declarat Nadia Comăneci.

Ce au putut să scrie englezii când au văzut-o pe Nadia Comăneci la ceremonia deschiderii Jocurilor Olimpice 2024

Carl Lewis, de nouă ori campion olimpic şi sportivul secolului al XX-lea desemnat de CIO, a înfruntat de-a lungul anilor nişte adversari formidabili. Dar la ceremonia de deschidere de vineri a Jocurilor Olimpice de la Paris, el a fost aproape să se împiedice de cel mai dur adversar de până acum: o mică ambarcaţiune care se legăna, scrie The Guardian.

Fostul sprinter s-a alăturat medaliaţilor cu aur Serena Williams, Rafael Nadal şi Nadia Comăneci pe o barcă pe Sena, purtând flacăra olimpică la ceremonia tradiţională de aprindere a vasului olimpic. Cu toate acestea, curând a devenit clar că aceasta nu va fi o croazieră de plăcere. În timpul unei călătorii care părea să dureze ceva mai puţin decât epicul meci de cinci seturi al lui Nadal împotriva lui Roger Federer în finala Wimbledon 2008, spaniolul părea îngrijorat că flacăra se va stinge din cauza vântului puternic, în timp ce Williams şi Lewis păreau îngrijoraţi de perspectiva de a ţine o flacără goală într-o mână în timp ce cu cealaltă încercau să-şi păstreze echilibrul. „Doar Nadia Comăneci, poate nesurprinzător pentru o femeie care a câştigat două medalii olimpice de aur la bârnă, a părut netulburată în timp ce barca se clătina în sus şi în jos. La un moment dat, Williams a părut temătoare şi s-a agăţat de Nadia pentru a se linişti”, notează sursa citată.