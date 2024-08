Sabrina Voinea, în stare de şoc după ce a fost lăsată fără medalia olimpică: "La un pas de a chema salvarea. Dimineaţă tremura!" - Antena Sport

Sabrina Voinea s-a prăbuşit emoţional şi a plâns în hohote

Sabrina Voinea s-a prăbuşit emoţional şi a plâns în hohote după finala de la sol de la gimnastică. Românca în vârstă de 17 ani a ratat podiumul la Jocurile Olimpice 2024.

„În momentul acesta mă simt foarte rău pentru că am muncit atât şi am încercat să fac un exerciţiu la sol foarte bun. Şi au scos-o pe americancă pe locul 3, ceea ce… eu am încercat să fac o artistică foarte bună, să fac o acrobatică foarte bună, să iau aterizările, să nu ies afară din covor. În schimb, nu ştiu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul 3.

Cel puţin locul 1 şi 2 este clar că sunt sportive destul de bune. Doar că locul 3… s-a văzut clar. Eu am încercat să am expresivitatea cât se poate de bună, dar cea de pe locul 3 a făcut şi aterizările puţin mai joase, cred că a ieşit şi din covor.

(Reporter: Ştii pentru ce ai fost penalizată?) Nu. Am făcut contestaţie şi mi-a rămas aceeaşi notă. Americanca a făcut contestaţie şi i-au schimbat nota şi au scos-o pe locul 3. Eu am avut un exerciţiu mult mai bun ca ea. A fost mai mai bun decât la Europene, am tras cât am putut de mine şi iată că s-a văzut cât de bun a fost exerciţiul.

Noi am încercat să ridicăm România cât putem mai mult. Am puterea să merg mai departe… şi eu, şi colegii, şi antrenorii… Nu ştiu ce a fost la sol, au fost multe schimbări de note.

Ne simţim dezavantajate. O să intru cu capul sus în sală şi o să merg înainte„, a declarat Sabrina Voinea.