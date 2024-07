Simona Radiş, după calificarea în finală: "Nu a fost niciun moment în care să mă gândesc că vom pierde" - Antena Sport

Simona Radiş a făcut declaraţii după calificarea în finală, alături de Ancuţa Bodnar, în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar sunt campioane olimpice en-titre în această probă, ele cucerind aurul la dublu vâsle la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Simona Radiş, după calificarea în finală: „Nu a fost niciun moment în care să mă gândesc că vom pierde”

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar s-au calificat în finala probei de dublu vâsle feminin la Jocurile Olimpice, după o cursă plină de emoţii, în care s-au impus după un finiş extraordinar.

Campioanele olimpice de la Tokyo, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar erau pe locul 4 cu 350 de metri înainte de finiş, dar au reuşit să câştiga semifinala.

”A fost o cursă grea şi pentru noi şi una nu dintre cele mai reuşite. Am făcut mici greşeli care s-au văzut. Nu am putut să ne facem un ritm atât de bun care să ne dea încredere, să fim mai în faţă. Important este că am încheiat bine şi finala va fi o altă luptă”, a declarat Simona Radiş. conform paginii de Facebook a clubului Steaua.