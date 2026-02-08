"Cam ciudat!" Marea greşeală a organizatorilor după căzătura lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: "Nimeni nu a făcut asta" - Antena Sport

Lindsey Vonn, campioana olimpică din 2010, de la Vancouver, a trecut prin momente de coşmar în proba feminină de coborâre de la Milano Cortina 2026. Americanca, în vârstă de 41 de ani, venea după o accidentare la ligamentul încrucişat anterior, dar a făcut tot posibilul ca să participe la Jocurile Olimpice de anul acesta.

Vonn şi-a pierdut însă echilibrul după 13 secunde şi a căzut violent. Ea s-a rostogolit de mai multe ori şi a rămas întinsă pe zăpadă, până la intervenţia echipajului medical. Din nefericire, situaţia nu a fost gestionată cum trebuie după căzătura americancei.

Semne mari de întrebare legate de modul în care a fost acordat primul ajutor după accidentul lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: “Poate că nu ştie exact ce să facă”

Andre Myhrer, câştigătorul medaliei de aur la ediţia din Pyeongchang şi expert în schi alpin în prezent, a vorbit despre momentele care au avut loc imediat după accidentul suferit de Lindsey Vonn. Myhrer este de părere că modul în care a fost acordat primul ajutor a fost ciudat şi că trebuia să se intervină total diferit în cazul sportivei de 41 de ani:

“Dacă ajunge cineva fără cunoștințe medicale lângă ea, poate că nu știe exact ce să facă. Mi s-ar fi părut normal ca măcar schiurile să îi fie scoase. Erau oameni la fața locului, dar nimeni nu a făcut asta, ceea ce mi s-a părut cam ciudat. Nu știu dacă era vorba de lipsă de experiență sau de contextul situației. Într-un astfel de scenariu, când cineva stă întins cu genunchii orientați în direcții diferite, trebuie să scoți schiurile din clăpari cât mai repede, pentru a nu o obliga să rămână în acea poziție”, a declarat Andre Myhrer, potrivit eurosport.ro.

Lindsey Vonn has been airlifted to hospital after crashing in the women’s downhill.

She was competing at the event with a torn ACL. pic.twitter.com/vgsMNeuf3h

— BBC Sport (@BBCSport) February 8, 2026