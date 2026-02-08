"Cam ciudat!" Marea greşeală a organizatorilor după căzătura lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: "Nimeni nu a făcut asta" - Antena Sport

Lindsey Vonn, campioana olimpică din 2010, de la Vancouver, a trecut prin momente de coşmar în proba feminină de coborâre de la Milano Cortina 2026. Americanca, în vârstă de 41 de ani, venea după o accidentare la ligamentul încrucişat anterior, dar a făcut tot posibilul ca să participe la Jocurile Olimpice de anul acesta.
Vonn şi-a pierdut însă echilibrul după 13 secunde şi a căzut violent. Ea s-a rostogolit de mai multe ori şi a rămas întinsă pe zăpadă, până la intervenţia echipajului medical. Din nefericire, situaţia nu a fost gestionată cum trebuie după căzătura americancei.
Semne mari de întrebare legate de modul în care a fost acordat primul ajutor după accidentul lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: “Poate că nu ştie exact ce să facă”
Andre Myhrer, câştigătorul medaliei de aur la ediţia din Pyeongchang şi expert în schi alpin în prezent, a vorbit despre momentele care au avut loc imediat după accidentul suferit de Lindsey Vonn. Myhrer este de părere că modul în care a fost acordat primul ajutor a fost ciudat şi că trebuia să se intervină total diferit în cazul sportivei de 41 de ani:
“Dacă ajunge cineva fără cunoștințe medicale lângă ea, poate că nu știe exact ce să facă. Mi s-ar fi părut normal ca măcar schiurile să îi fie scoase. Erau oameni la fața locului, dar nimeni nu a făcut asta, ceea ce mi s-a părut cam ciudat. Nu știu dacă era vorba de lipsă de experiență sau de contextul situației. Într-un astfel de scenariu, când cineva stă întins cu genunchii orientați în direcții diferite, trebuie să scoți schiurile din clăpari cât mai repede, pentru a nu o obliga să rămână în acea poziție”, a declarat Andre Myhrer, potrivit eurosport.ro.
Lindsey Vonn has been airlifted to hospital after crashing in the women’s downhill.
She was competing at the event with a torn ACL. pic.twitter.com/vgsMNeuf3h
— BBC Sport (@BBCSport) February 8, 2026
În ceea ce priveşte decizia lui Vonn de a concura la Milano Cortina, Myhrer o înţelege pe americancă, mai ales că ea a arătat că poate face faţă acestei provocări în timpul antrenamentelor, chiar dacă venea după accidentarea gravă suferită cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice:
“Înțeleg complet decizia lui Lindsey de a luat startul aici. Acesta a fost obiectivul ei principal pe tot parcursul revenirii. Accidentarea la ligamentul încrucișat anterior, suferită cu o săptămână înainte de Jocuri, a fost evident o lovitură dură, dar la antrenamente a arătat că poate face față. Alegerea ei are sens pentru mine
Probabil că acum va exista o dezbatere dacă a fost sau nu decizia corectă, dar ca sportiv de performanță ești pregătit să îți asumi acest risc. Când lupți atât de mult pentru un obiectiv, vrei să ajungi până la capăt”, a mai spus Myhrer.
