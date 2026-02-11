România, pe locul 9 la sanie la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultat excelent pentru Raluca Strămpturaru și Carmen Manolescu - Antena Sport

Italiencele Andrea Voetter şi Marion Oberhoffer au cucerit surprinzător medaliile de aur în proba de sanie dublu feminin, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în timp ce româncele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat pe 9.

Voetter şi Oberhoffer au fost cronometrate după cele două manşe cu timpul de 1 min 46 sec 284/1000.

România, pe locul 9 la sanie la Jocurile Olimpice de iarnă

Medaliile de argint au fost obţinute de sportivele germane Dajana Eitberger şi Magdalena Matschina, la 120/1000 de învingătoare, în timp ce bronzul a revenit austriecelor Selina Egle şi Lara Kipp, favoritele cursei şi liderii Cupei Mondiale, care au încheiat la 259/1000.

Proba de dublu feminin s-a desfăşurat în premieră la Jocurile Olimpice.

Româncele Strămăturaru şi Manolescu s-au clasat pe locul al nouălea (din 11 echipaje), la 2 sec 460/1000 de învingătoare. Acesta reprezintă cel mai bun rezultat al României la JO 2026, egalând totodată şi cel mai bun rezultat de la JO 2026, obţinut în proba de ştafetă mixtă la sanie.