Jurnal Antena Sport | O româncă va juca volei în America şi va studia la una dintre cele mai tari universităţi - Antena Sport

O româncă va juca volei în America şi va studia la una dintre cele mai tari universităţi din California. Abia a împlinit 18 ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La 18 ani, Maria Ştirbu e una dintre jucătoarele de volei de viitor, în România. În urmă cu 4 luni i-a venit ideea să aplice pentru o bursă în State – şi a fost acceptată.

„Până la urmă am ales să merg la University of California, în Berkley. Am reuşit să primesc o bursă completă, pe 4 ani. Toate costurile sunt asigurate”, a spus Maria Ştirbu pentru AntenaSport.

Ea n-a avut nevoie de BAC ca să ajungă în California, unde va juca în echipa de volei a universităţii, dar va încerca să ajungă şi mare afaceristă.

„Eu nu dau Bacalaureatul românesc. Materia mea este pe materie Cambridge, aşa că dau examenele Cambridge şi pe baza lor am fost acceptată la facultate. Voi merge pe business, deja fac asta la şcoală, fac business – economics şi vreau să merg pe partea asta”, a precizat Maria Ştirbu