Rivalitatea Horner - Wolff, "sabie cu două tăișuri" pentru neamț: "Un nenorocit" VS "Mă simt puțin singur" - Antena Sport

Lumea motorsportului a fost marcată în acest an de demiterea lui Christian Horner de la Red Bull după 20 de ani petrecuți în rolul de șef al echipei din Milton Keynes. Recent, unul dintre cei mai mari rivali ai britanicului, Toto Wolff, a vorbit despre cum se simte pe padoc fără el și nu a ezitat să îl “înțepe” din nou, așa cum o făcea și în trecut.
În locul lui Horner, pe postul de director al echipei a venit Laurent Makies.
Wolff îi duce dorul lui Horner în Formula 1
La începutul lunii iulie, Red Bull a anunațat că l-a demis pe Horner din cele două funcții pe care le deținea la Red Bull, cea de șef al echipei și de director executiv. Vestea a venit în contextul în care rezultatele monopostului austriac nu sunt deloc satisfăcătoare, iar echipa se va lupta abia pentru un loc pe podium în clasamentul constructorilor.
Alte persoane au asociat decizia conducătorilor echipei și o urmare a ce s-a întâmplat anul trecut, când Horner a fost acuzat de o angajată Red Bull pentru comportament neadecvat, fără să se găsească însă probe concludente în anchetă.
La o lună distanță de vestea ce a marcat “Marele Circ”, Toto Wolff a vorbit despre marele său rival din Formula 1, alături de care s-a duelat încă de la începutul deceniului trecut. Într-un interviu acordat în perioada de vacanță a celor din F1, șeful de la Mercedes și-a adus aminte de “ciocnirile” cu fostul șef de la Red Bull și l-a numit un nenorocit, deși a recunoscut că îi duce lipsa.
Wolff a mărturisit că se simte mai singur odată cu plecarea multor nume alături de care a petrecut mult timp în F1, iar Horner nu face nici el excepție în mintea sa.
“Într-un fel, da. Asta pentru că el și cu mine ne-am luptat timp de 12 ani. A fost un nenorocit de multe ori, iar eu i-am spus asta. Știi, totuși, era o persoană foarte polarizantă și controversată. Era unul dintre actorii principali din această distribuție.
Perofrmanțele și recordurile de pe circuit vorbesc de la sine pentru el și pentru echipă. În acest sens, dat fiind faptul că nu e aici, se simte de parcă a plecat unul dintre dinozaurii bătrâni. Nu mai suntem mulți dintre șefii de echipă (n.r. din cei din trecut). Deci mă simt puțin singur“, a dezvăluit șeful de la Mercedes, potrivit Daily Mail.