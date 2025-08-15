Rivalitatea Horner - Wolff, "sabie cu două tăișuri" pentru neamț: "Un nenorocit" VS "Mă simt puțin singur" - Antena Sport

Lumea motorsportului a fost marcată în acest an de demiterea lui Christian Horner de la Red Bull după 20 de ani petrecuți în rolul de șef al echipei din Milton Keynes. Recent, unul dintre cei mai mari rivali ai britanicului, Toto Wolff, a vorbit despre cum se simte pe padoc fără el și nu a ezitat să îl “înțepe” din nou, așa cum o făcea și în trecut.

În locul lui Horner, pe postul de director al echipei a venit Laurent Makies.

Wolff îi duce dorul lui Horner în Formula 1

La începutul lunii iulie, Red Bull a anunațat că l-a demis pe Horner din cele două funcții pe care le deținea la Red Bull, cea de șef al echipei și de director executiv. Vestea a venit în contextul în care rezultatele monopostului austriac nu sunt deloc satisfăcătoare, iar echipa se va lupta abia pentru un loc pe podium în clasamentul constructorilor.

Alte persoane au asociat decizia conducătorilor echipei și o urmare a ce s-a întâmplat anul trecut, când Horner a fost acuzat de o angajată Red Bull pentru comportament neadecvat, fără să se găsească însă probe concludente în anchetă.

La o lună distanță de vestea ce a marcat “Marele Circ”, Toto Wolff a vorbit despre marele său rival din Formula 1, alături de care s-a duelat încă de la începutul deceniului trecut. Într-un interviu acordat în perioada de vacanță a celor din F1, șeful de la Mercedes și-a adus aminte de “ciocnirile” cu fostul șef de la Red Bull și l-a numit un nenorocit, deși a recunoscut că îi duce lipsa.