Ianis Hagi i-a dedicat golul tatălui său, Gică Hagi, şi a spus cum e să fie, la rândul său, tată - Antena Sport

Ianis Hagi i-a dedicat golul tatălui său, Gică Hagi, şi a spus cum e să fie, la rândul său, tată

Home | Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi i-a dedicat golul tatălui său, Gică Hagi, şi a spus cum e să fie, la rândul său, tată
Ianis Hagi i-a dedicat golul tatălui său, Gică Hagi, şi a spus cum e să fie, la rândul său, tată

Publicat: 5 octombrie 2025, 20:05

Ianis l-a făcut fericit pe tatăl Hagi cu golul marcă înregistrată de la turci. A păstrat unul la fel de frumos şi pentru Austria, duminica viitoare la Antena 1, de la 21:45.

“Când marchezi un gol aproape perfect, profesorul este mai fericit decât elevul”, a declarat Ianis Hagi pentru AntenaSport.

Ianis i-a dedicat tatălui Gică Hagi reuşita din lovitura liberă care i-a încântat pe turci.

“M-a felicitat pentru gol, doar el ştie cât de mult am lucrat împreună la fazele fixe şi cât am stat pe teren să-mi explice ce şi cum”, a spus Ianis Hagi.

Ianis Hagi s-a prezentat cu un nou look la naţională. El e convins că poate ajunge cu România la Mondialul din America, unde tatăl Hagi a făcut minuni cu Generaţia de Aur.

“(n.r: Dacă ne uităm un pic în sus pe acele panouri, îl vedem pe tatăl tău în 90, pe Răducioiu în 94. Te vedem şi pe tine în America aşa?) Doamne ajută, asta ne dorim, am spus-o. Legendele României, care ne-au arătat că se poate. Ne-au arătat drumul, noi suntem aici să încercăm să-i depăşim“, a subliniat Ianis Hagi.

Reporter: Mergem la Mondial?

Ianis Hagi: Da.

Reporter: Cum e să fii tată?

Ianis Hagi: O responsabilitate imensă, un moment unic pentru mine, ceva ce nu am mai simţit până acum şi sunt foarte mândru. Şi ne dorim să fie sănătos Giorgios.

Reporter: Fotbalist?

Ianis Hagi: Să dea Domnul să îşi găsească în viaţă pasiunea şi noi să-l sprijinim din spate.

