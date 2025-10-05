Ianis Hagi i-a dedicat golul tatălui său, Gică Hagi, şi a spus cum e să fie, la rândul său, tată - Antena Sport

Ianis l-a făcut fericit pe tatăl Hagi cu golul marcă înregistrată de la turci. A păstrat unul la fel de frumos şi pentru Austria, duminica viitoare la Antena 1, de la 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Când marchezi un gol aproape perfect, profesorul este mai fericit decât elevul”, a declarat Ianis Hagi pentru AntenaSport.

Ianis i-a dedicat tatălui Gică Hagi reuşita din lovitura liberă care i-a încântat pe turci.

“M-a felicitat pentru gol, doar el ştie cât de mult am lucrat împreună la fazele fixe şi cât am stat pe teren să-mi explice ce şi cum”, a spus Ianis Hagi.

Ianis Hagi s-a prezentat cu un nou look la naţională. El e convins că poate ajunge cu România la Mondialul din America, unde tatăl Hagi a făcut minuni cu Generaţia de Aur.