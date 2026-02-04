"Lumea nu știe în ce condiții!" Primele reacţii după demiterea antrenorului - Antena Sport

Andrei Prepeliţă nu mai este antrenorul celor de la Unirea Slobozia. Înfrângerea din prelungiri cu Petrolul Ploiești, 0-1, i-a fost fatală antrenorului. Totuşi, ruptura dintre jucători şi tehnician era una mai veche, iar acum şi conducerea a decis să nu-i mai acorde credit lui Prepeliţă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul avea obiectiv salvarea de la retrogradare, dar oficialii clubului au decis să pună punct înţelegerii.

Potrivit gsp.ro, relaţia dintre conducere şi Preliţă devenise foarte tensionată.

„Promisiunile neonorate sunt la ordinea zilei în fotbalul românesc. La discuțiile din iunie, lui Andrei și staff-ului său li s-a garantat că vor avea susținerea totală a celor din club și a oamenilor cu putere de decizie. Lucru care, evident, nu a fost respectat și s-a decis să fie dat afară. Lumea nu știe în ce condiții a acceptat să semneze contractul”, dezvăluie gsp.ro, care citează surse din cadrul clubului.

Unirea Slobozia este pe locul 14 în Liga 1, cu 21 de puncte. Pentru Unirea urmează un meci greu, în campionat, cu Farul, pe propriul teren.