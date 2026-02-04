Închide meniul
Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor

Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 19:01

Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor

Banca celor de la Unirea Slobozia / SPORT PICTURES

Conducerea Unirii Slobozia a reacționat după ce echipa a suferit al 16-lea eșec din actuala ediție de campionat și a încetat colaborarea cu Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu.

Cei doi nu au reușit să scoată gruparea ialomițeană din criză, motiv pentru care oficialii au decis să producă un șoc la nivelul băncii tehnice. Ce nume sunt luate în calcul pentru înlocuire.

Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia

Eșecul suferit de Unirea Slobozia pe terenul celor de la Petrolul Ploiești a adus sfârșitul colaborării cu Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. Cei doi au fost demiși în cursul zilei de miercuri.

„Clubul Unirea Slobozia anunță încheierea colaborării cu antrenorii Ion Vlădoiu și Andrei Prepeliță.
Succes amândurora!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Claudiu Niculescu, pe lista celor de la Unirea Slobozia

După aproape opt ani de la ultima aventură în Liga 1, Claudiu Niculescu este gata de o mutare spectaculoasă, dar și în același timp neașteptată. Antrenorul celor de la CSM Slatina este în pole position pentru a prelua Unirea Slobozia, anunță fanatik.ro.

Sursa citată menționează că Unirea Slobozia i-a contactat înaintea meciului cu Petrolul și pe Marius Măldărășanu, respectiv Liviu Ciobotariu, însă niciunul nu a răspuns pozitiv propunerii.

