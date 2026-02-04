Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor - Antena Sport

Conducerea Unirii Slobozia a reacționat după ce echipa a suferit al 16-lea eșec din actuala ediție de campionat și a încetat colaborarea cu Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu.
Cei doi nu au reușit să scoată gruparea ialomițeană din criză, motiv pentru care oficialii au decis să producă un șoc la nivelul băncii tehnice. Ce nume sunt luate în calcul pentru înlocuire.
Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia
Eșecul suferit de Unirea Slobozia pe terenul celor de la Petrolul Ploiești a adus sfârșitul colaborării cu Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. Cei doi au fost demiși în cursul zilei de miercuri.
Claudiu Niculescu, pe lista celor de la Unirea Slobozia
După aproape opt ani de la ultima aventură în Liga 1, Claudiu Niculescu este gata de o mutare spectaculoasă, dar și în același timp neașteptată. Antrenorul celor de la CSM Slatina este în pole position pentru a prelua Unirea Slobozia, anunță fanatik.ro.
Sursa citată menționează că Unirea Slobozia i-a contactat înaintea meciului cu Petrolul și pe Marius Măldărășanu, respectiv Liviu Ciobotariu, însă niciunul nu a răspuns pozitiv propunerii.
- Neluțu Varga exultă, după a șasea victorie la rând a CFR-ului în Liga 1: „Asta mă interesează”
- Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Legenda lui Dinamo a semnat
- Farul – Dinamo 1-0. Meci tare la Ovidiu. Denis Alibec, pasă de gol la reușita lui Radaslavescu
- Daniel Pancu, înţepături la Rapid: “Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu…”
- UTA – CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1