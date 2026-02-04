UTA - CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele de start - Antena Sport

UTA și CFR Cluj se întâlnesc în cel de-al doilea meci al zilei de miercuri în Liga 1, duelul fiind unul decisiv în ceea ce privește lupta pentru calificarea în play-off. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Gruparea antrenată de Daniel Pancu este în căutarea celui de-al șaselea succes consecutiv în campionat, care ar aduce formația din Gruia la doar un punct de zona de play-off.
UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00) – Echipele de start
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Gojkovic, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Flavius Iacob, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, Tzionis, Abdallah, Țăroi, D. Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Korenica, T. Keita, D. Djokovic – Cordea, Slimani, Biliboc. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Kun, Masic, Perianu, Fică, Deac, Sfait, Zahovic, Alibek Aliev. Antrenor: Daniel Pancu
UTA – CFR Cluj este unul dintre cele mai tari partide din runda cu numărul 25 a Ligii 1, ambele formații fiind în luptă directă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.
Ardelenii vin după o serie de cinci victorii la rând în campionat, în timp ce formația antrenată de Adrian Mihalcea a câștigat trei din ultimele cinci meciuri din competiția internă.
Echipele probabile:
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Van Durmen, Odada – Abdallah, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Stolnik, Benga, Fl. Iacob, Ov. Popescu, L. Mihai, Hrezdac, S. Mino, Gojkovic, Tzionis, Țăroi, D. Barbu. Absent: Padula (nerefăcut). Antrenor: Adrian Mihalcea
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fica, T. Keita, D. Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Tîrlea, Masic, Abeid, Braun, Perianu, Al. Radu, Sfaiț, C. Deac, Slimani, Zahovic. Absent: Muhar (suspendat), Păun (accidentat). Antrenor: Daniel Pancu
- A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
- Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic
- Când joacă Ofri Arad și Joao Paulo pentru FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous
- Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Cu ce echipă negociază legenda lui Dinamo
- Farul – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Oaspeţii continuă lupta pentru supremaţia Ligii 1