Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UTA - CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele de start - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele de start

UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele de start

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 16:36

Comentarii
UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele de start

UTA - CFR Cluj / SPORT PICTURES

UTA și CFR Cluj se întâlnesc în cel de-al doilea meci al zilei de miercuri în Liga 1, duelul fiind unul decisiv în ceea ce privește lupta pentru calificarea în play-off. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea antrenată de Daniel Pancu este în căutarea celui de-al șaselea succes consecutiv în campionat, care ar aduce formația din Gruia la doar un punct de zona de play-off.

UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00) – Echipele de start

  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Gojkovic, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Flavius Iacob, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, Tzionis, Abdallah, Țăroi, D. Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea
  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Korenica, T. Keita, D. Djokovic – Cordea, Slimani, Biliboc. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Kun, Masic, Perianu, Fică, Deac, Sfait, Zahovic, Alibek Aliev. Antrenor: Daniel Pancu

UTA – CFR Cluj este unul dintre cele mai tari partide din runda cu numărul 25 a Ligii 1, ambele formații fiind în luptă directă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Ardelenii vin după o serie de cinci victorii la rând în campionat, în timp ce formația antrenată de Adrian Mihalcea a câștigat trei din ultimele cinci meciuri din competiția internă.

Echipele probabile:

  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Van Durmen, Odada – Abdallah, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Stolnik, Benga, Fl. Iacob, Ov. Popescu, L. Mihai, Hrezdac, S. Mino, Gojkovic, Tzionis, Țăroi, D. Barbu. Absent: Padula (nerefăcut). Antrenor: Adrian Mihalcea
  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fica, T. Keita, D. Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Tîrlea, Masic, Abeid, Braun, Perianu, Al. Radu, Sfaiț, C. Deac, Slimani, Zahovic. Absent: Muhar (suspendat), Păun (accidentat). Antrenor: Daniel Pancu
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
Observator
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
Fanatik.ro
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
17:32
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 4 februarie
17:30
FRF a făcut anunțul! Când se pun în vânzare biletele pentru semifinala barajului cu Turcia și cât costă un tichet
17:14
Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute
17:07
A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
16:59
LIVE VIDEOOFI Creta – Levadiakos 1-1. Duel în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK e la 20:30
16:58
VIDEOA fost identificat! Decizia luată după ce suporterul lui Inter a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 4 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 5 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! 6 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”