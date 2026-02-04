UTA - CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele de start - Antena Sport

UTA și CFR Cluj se întâlnesc în cel de-al doilea meci al zilei de miercuri în Liga 1, duelul fiind unul decisiv în ceea ce privește lupta pentru calificarea în play-off. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Gruparea antrenată de Daniel Pancu este în căutarea celui de-al șaselea succes consecutiv în campionat, care ar aduce formația din Gruia la doar un punct de zona de play-off.

UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00) – Echipele de start

UTA (4-2-3-1) : Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Gojkovic, A. Roman, V. Costache – M. Coman. Rezerve : Tordai, Flavius Iacob, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, Tzionis, Abdallah, Țăroi, D. Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea

UTA – CFR Cluj este unul dintre cele mai tari partide din runda cu numărul 25 a Ligii 1, ambele formații fiind în luptă directă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Ardelenii vin după o serie de cinci victorii la rând în campionat, în timp ce formația antrenată de Adrian Mihalcea a câștigat trei din ultimele cinci meciuri din competiția internă.

