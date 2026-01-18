Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență - Antena Sport

Închide meniul
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență

18 ianuarie 2026

Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență

Faimoşii, la Survivor/ Antena 1

Au înțeles cum arată viața în Republica Dominicană, au aflat ce înseamnă atât soarele puternic, cât și furtunile care le dau viața peste cap și le aduc un frig usturător. Au reușit să-și procure hrană, dar au conștientizat și cum se resimte lipsa mâncării. Viața în Survivor devine tot mai dificilă, însă motivația concurenților este tot mai mare, cu fiecare zi. Astăzi, de la ora 20:00, Faimoșii și Războinicii continuă lupta cu cea mai mare provocare a vieții lor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu o nouă ediție de neratat!

După ce obținuseră kitul de pescuit și câțiva pești care au făcut ca zilele lor să fie mai bune, Faimoșii au intrat pe traseu cu mult chef de viață și cu gândul de a continua seria bună. Deși au fost conduși după primele runde, au demonstrat că sunt o echipă și au obținut o revenire de senzație. Cu două ture finale câștigate de Tamaș și Patricia Vizitiu, tribul roșu s-a impus cu 10 la 8 și a obținut Imunitatea!

De cealaltă parte, Războinicii s-au văzut nevoiți să accepte o nouă înfrângere. Cu gustul amar rămas după ce au pierdut, nu au avut timp de gândit, ci s-au remontat rapid și au luptat pentru Imunitatea personală. Cel care a rămas ultimul în picioare a fost Alberto, care va avea un Consiliu liniștit și o șansă de a trimite pe cineva la Duel.

Ediția de aseară a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:00 – 22:59, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 19.8% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care avea 5.2 puncte de audiență și 18.4% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.5 puncte de rating și 17.8% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.7 puncte de rating și 12.8% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a înregistrat 6.3 puncte de rating și 16.4% cotă de piață, față de locul 2 care avea 5.6 puncte de audiență și 14.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:13, aproape 1.4milioane de telespectatori urmăreau lupta vitală a săptămânii!

Timpul se scurge rapid, iar triburile revin pe traseu! După două victorii consecutive, Faimoșii vor să demonstreze că pot obține tripleta. Au Războinicii puterea să revină sau gândul că urmează un Consiliu încărcat de emoție, va fi prea puternic? Tot atunci, vom afla și cine va merge la Duel, dar și pentru cine se va stinge flacăra, de această dată!

Nu ratați, în această seară, ultima ediție din cea de-a doua săptămână Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

