Echipa cu care Laurenţiu Reghecampf a semnat până în 2028 - Antena Sport

Echipa cu care Laurenţiu Reghecampf a semnat până în 2028

Radu Constantin Publicat: 4 februarie 2026, 18:24

Echipa cu care Laurenţiu Reghecampf a semnat până în 2028

Laurenţiu Reghecampf este antrenorul momentului Sudan. El a reuşit cu Al-Hilal Omdurman o serie de 11 partide fără înfrângere: 9 victorii și 2 egaluri, iar conducerea a decis să-i prelungească contractul. Veştile sunt bune pentru român, care va beneficia şi de o mărire consistentă a salariului.

Într-o primă fază, Al-Hilal Omdurman intenționa să mărească salariul românului, de la 15,000 de dolari lunar la 23.000. Cum rezultatele i-au confirmat poziţia, Laurenţiu Reghecampf va beneficia de un salariu dublat, anunţă sport.ro. Astfel, antrenorul român ar urma să încaseze 30,000 de dolari, la care se mai adaugă şi bonusurile de obiectiv.

Cariera lui Laurenţiu Reghecampf a cunoscut o periadă descendentă în ultimii ani, iar rezultatele bune reuşite cu Al-Hilal Omdurman par să-l readucă în circuit.

