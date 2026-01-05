Azi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 5 ianuarie 2026, 10:50

Dani Oţil

O premieră așteptată, comentată și îndrăgită de toată țara. Show-ul în care cuplurile demonstrează că atunci când ești într-o relație puternică, nicio provocare nu-ți poate sta în cale. Emisiunea în care nouă cupluri de vedete vor demonstra că fricile pot fi învinse și că încrederea este arma secretă. Cel de-al treilea sezon Power Couple începe în această seară, de la ora 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, ADDA și Cătălin Rizea, Oase și Maria Pitică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Marius și Simona Urzică, Mădălin Șerban și Dilinca, Mitzuu și Ariana, NiCK NND și Cătălina Marin vor ajunge în Malta și vor avea parte de prima întâlnire cu Dani Oțil, prezentatorul emisiunii. Iar surprizele vor începe încă din prima clipă!

”Suntem în faimosul Fort Manuel. Ne-am mutat la case mai mari, chiar pe Insula Malta. Cele nouă cupluri își fac împărătește intrarea în super aventura vieții lor. Aici vor scrie istorie, iar istoria nu se scrie ușor. Nu vreau să-i sperii, dar habar nu au în ce s-au băgat. Se descurcă, sunt puternici și au curaj”, va transmite Dani, înainte de a sta de vorbă cu cele nouă perechi.

Odată ce aceștia i se vor alătura, el va da și prima veste care-i va șoca! Ziua va începe cu un vot surprinzător, care va avea urmări pentru una dintre echipe. Despre ce este vorba și cum se va lua decizia, aflăm în doar câteva ore, însă un lucru este clar, concurenții vor resimți instant competiția. ”Erau furnicături în tot corpul, avalanșă de emoții”, va admite Luiza Zmărăndescu.

Tot atunci, sala de investiții se deschide, iar fetele vor fi primele care vor avea pe mână banii familiei. Câtă încredere vor avea în partenerii lor că vor face față unei probe dure și surprinzătoare? Descoperim curând!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

14:39
Revenire importantă la FCSB. Jucătorul care s-a pregătit normal în cantonamentul din Antalya
14:14
“Sperăm să ne luăm bilete pentru America”. Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia
14:06
Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român
13:32
Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui
13:07
“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract
12:22
NEWS ALERTRuben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul
Citește și
Cele mai citite
