Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Astăzi, de la 20:30, la Antena 1, Adi Vasile dă fluierul de start în cel mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR - Antena Sport

Home | Media | Astăzi, de la 20:30, la Antena 1, Adi Vasile dă fluierul de start în cel mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR

Astăzi, de la 20:30, la Antena 1, Adi Vasile dă fluierul de start în cel mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR

Publicat: 9 ianuarie 2026, 12:49 / Actualizat: 9 ianuarie 2026, 15:49

Comentarii
Astăzi, de la 20:30, la Antena 1, Adi Vasile dă fluierul de start în cel mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR

Adi Vasile prezintă Survivor

Formatul de televiziune care a rescris orice condiție de supraviețuire, care a demonstrat că omul are limite, doar pentru a le depăși și care a adus în fața celor de acasă unele dintre cele mai puternice caractere, este gata de revenire. În doar câteva ore, din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, este gata să dea fluierul de start într-o competiție ce nu poate fi ratată! Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.

”Unii se vor vedea lideri, iar alții vor aștepta, în tăcere, momentul oportun să atace. La final, unul singur va rămâne în picioare. Un singur concurent care-și va depăși toate limitele și-și va pune amprenta pe această insulă. Acela va fi cel care va câștiga trofeul Survivor și marele premiu de 100.000 de euro!”, va spune Adi Vasile înainte ca cele două triburi să debarce pe țărmul unde-i așteaptă prima probă din sezon.

Odată ajunși la mal, aceștia vor avea parte de un moment încărcat de emoție, primirea bandanelor: ”Astăzi, aici, acum, începe aventura voastră. Voi sunteți cei care ați venit să vă testați limitele. Veți scrie paginile unui nou capitol”, le va transmite Adi Vasile.

Lupta va începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat. Cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!

Reclamă
Reclamă

Nu ratați, în această seară, marea premieră Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
16:58
Lovitură pentru Cristiano Bergodi! Ce se va întâmpla la meciul cu Dinamo
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie
16:51
Gigi Becali a găsit fundaşi centrali pentru FCSB. Pe cine trimite în primul 11 în 2026
16:45
LIVE TEXTFCSB – Beșiktaș 0-0. Campioana își dispută unicul amical din Antalya. Bară a lui Olaru!
16:44
FotoFCSB a respectat tradiţia! Decizia luată de roş-albaştri pentru meciul “de lux” cu Beşiktaş
16:29
VIDEOUniversitatea Cluj l-a prezentat oficial pe Andrei Coubiș! Primele cuvinte rostite de jucător venit de la Milan
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”