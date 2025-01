Cum l-a descris Keldon Johnson pe coechipierul Victor Wembanyama, înainte de Paris Games 2025! Reacţie savuroasă despre Ghiţă Mureşan - Antena Sport

(Ştii că România a avut un jucător în NBA mai înalt decât Wemby?) Nu am ştiut asta, cum îl cheamă? (Ai văzut filmul My Giant?)

Nu l-am văzut. (Îl cheamă Ghiţă Mureşan şi are 2.31 metri) 2.31 metri? Dumnezeule.

Keldon Johnson: „Vă salut, fanii mei din România!”

Nu sunt fan fotbal, dar vom merge la un meci al lui PSG diseară şi înţeleg că va fi foarte bun. (Cupa Mondială se va disputa în Statele Unite la anul) Voi fi acolo, colegii mei iubesc fotbalul.

(Care era jucătorul tău preferat din copilărie) Jucătorul preferat a fost Chris Paul, am avut multe de învăţat de la el. Un lider adevărat, pe teren şi în afara lui.

(Cum îl descrii pe Gregg Popovich, care antrenează la un nivel înalt de atât de mult timp?) Este extraordinar. Este unul dintre idolii vieţii mele. M-a ajutat să devin un tânăr mai bun. Mi-a ajustat jocul şi a crezut în mine de la început. Nu pot spune în cuvinte ce înseamnă pentru mine. Un om extraordinar.

