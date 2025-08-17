Gigi Becali are concurenţă pentru semnătura lui Mamadou Thiam! Anunţul conducerii lui U Cluj - Antena Sport

Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că Mamadou Thiam este dorit în străinătate.
Potrivit ultimelor informaţii, Gigi Becali ar dori să îl transfere la FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-ar oferi un salariu dublu faţă de cel pe care senegalezul îl câştigă la U Cluj.
Radu Constantea: “Mamadou Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate”
„Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate. Vom vedea zilele viitoare ce se întâmplă. El o consideră foarte importantă pentru el și pentru familia lui. Momentan este jucătorul nostru.
(n.r. despre interesul celor de la FCSB) Vedem ce oferte vor fi pentru el. În funcție de ofertele primite vom decide. El mai are contract cu noi, deci nu se pune problema să plece liber de contract. Faptul că nu a făcut deplasarea la Constanța a fost o decizie comună a clubului cu jucătorul”, a declarat Radu Constantea pentru digisport.ro.
În acest sezon, Mamadou Thiam a marcat două goluri şi a reuşit un assist în cele 7 partide în care a evoluat pentru U Cluj în toate competiţiile. Sezonul trecut a marcat 9 goluri şi a dat 6 assist-uri în cele 38 de partide în care a jucat în Liga 1. Thiam este cotat la 1 milion de euro de transfermarkt.com.
Thiam şi-a început cariera la Dijon, în Franţa. A mai evoluat pentru Barnsley, Oostende şi Nancy până să ajungă la U Cluj, în 2022. Ulterior a evoluat în Emirate şi Arabia Saudită până la revenirea la U Cluj.
