Gabi Torje a dat verdictul înaintea derby-ului Rapid - FCSB: "Este favorită!" - Antena Sport

Gabi Torje a dat verdictul înaintea derby-ului Rapid – FCSB: “Este favorită!”

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 14:42

Gabi Torje a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB, din etapa a 6-a a Ligii 1. Fostul internațional a spus care este, în opinia sa, favorita acestui duel.

Rapid și FCSB se vor duela duminică, de la ora 21:30. Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Ce a spus Gabi Torje înaintea derby-ului Rapid – FCSB

În opinia lui Gabi Torje, Rapid este favorită la câștigarea derby-ului. Fostul internațional și-a argumentat opinia și a transmis că FCSB a avut rezultate slabe în campionat, de la debutul noii stagiuni.

De asemenea, Gabi Torje a spus că Rapid s-ar putea lupta la titlu în situația în care o va învinge pe FCSB.

„FCSB are trei înfrângeri la rând în campionat. Eu spun că Rapid este favorită, va fi un meci interesant, dacă Rapid câștigă va lua o opțiune serioasă, ar putea avea o șansă să se bată pentru titlu. Rapid, în prima repriză la Galați, trebuia să aibă 5-1 la pauză.

Pur valoric, FCSB trebuia să câștige cu toate echipele din campionat. Șansele sunt 50-50, dar favorită e Rapid”, a spus Gabi Torje, la digisport.ro.

Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB. Tehnicianul a venit cu un sfat pentru Elias Charalambous, antrenorul campioanei, înaintea duelului.

În opinia lui Laurențiu Reghecampf, Elias Charalambous ar trebui să îl utilizeze pe Dennis Politic în poziția de număr 9.

Totuși, antrenorul a spus că ar utiliza o formulă mixtă în atac și că l-ar titulariza și pe Daniel Bîrligea.

„Reghe”, care o pregătește în prezent pe Al-Hilal din Sudan, este de părere că o victorie a celor de la FCSB, în meciul cu Rapid, ar reprezenta un lucru important pentru moralul jucătorilor.

“Dennis Politic poate juca atacant, a avut o execuție incredibilă cu Drita. Totuși, joci cu Rapid, meci important pentru moralul jucătorilor. O victorie cu Rapid ar fi foarte importantă pentru meciul cu Aberdeen. Aș face un mix în primul 11, aș juca și cu Bîrligea și cu Politic.

Rapid – FCSB va fi mereu un meci deschis oricărui rezultat. Ambele echipe vor da maximum, vor dori să câștige. Este foarte important pentru FCSB să nu piardă meciul acesta, iar dacă îl câștigă vor avea un avânt și mai mare pentru meciurile din play-off. FCSB va arăta altfel când toți jucătorii vor fi pregătiți”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.

