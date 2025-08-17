Gabi Torje a dat verdictul înaintea derby-ului Rapid - FCSB: "Este favorită!" - Antena Sport

Gabi Torje a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB, din etapa a 6-a a Ligii 1. Fostul internațional a spus care este, în opinia sa, favorita acestui duel.
Rapid și FCSB se vor duela duminică, de la ora 21:30. Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Ce a spus Gabi Torje înaintea derby-ului Rapid – FCSB
În opinia lui Gabi Torje, Rapid este favorită la câștigarea derby-ului. Fostul internațional și-a argumentat opinia și a transmis că FCSB a avut rezultate slabe în campionat, de la debutul noii stagiuni.
De asemenea, Gabi Torje a spus că Rapid s-ar putea lupta la titlu în situația în care o va învinge pe FCSB.
„FCSB are trei înfrângeri la rând în campionat. Eu spun că Rapid este favorită, va fi un meci interesant, dacă Rapid câștigă va lua o opțiune serioasă, ar putea avea o șansă să se bată pentru titlu. Rapid, în prima repriză la Galați, trebuia să aibă 5-1 la pauză.
Pur valoric, FCSB trebuia să câștige cu toate echipele din campionat. Șansele sunt 50-50, dar favorită e Rapid”, a spus Gabi Torje, la digisport.ro.
