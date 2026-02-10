Încăierare generală în NBA! Patru jucători eliminați după ce și-au aruncat pumni și s-au îmbrâncit - Antena Sport

Meciul din noaptea de luni spre marți din NBA dintre Charlotte Hornets și Detroit Pistons s-a transformat într-un meci de box preț de câteva minute, atunci când jucătorii celor două echipe au fost implicați într-o încăierare generală. Totul a pornit de la un fault pe aruncare făcut de jucătorul echipei gazdă, moment în care spiritele s-au încins.

Detroit Pistons a învins-o pe Charlotte Hornets într-un meci din Conferința de Est care se anunța extrem de interesant, dar care a fost marcat și de un moment reprobabil. În sfertul al treilea, când echipa antrenată de J.B. Bickerstaff conducea cu 70-62, Jalen Duren a obținut un fault în urma duelului cu Moussa Diabate.

Povestea scandalului de la Charlotte Hornets – Detroit Pistons

Imediat după ce arbitrul a semnalizat sancțiunea, jucătorul selecționat pentru All-Star Game-ul de duminică noapte s-a pus cap în cap cu jucătorul lui Hornets și i-a pus mâna în față. În acel moment s-a declanșat încăierarea, Duren fiind împins de Miles Bridges, în timp ce Diabate încerca să ajungă la el pentru a-l lovi.

Pivotul din Charlotte a și aruncat câțiva pumni care nu și-au atins ținta, în timp ce Duren se îndepărta de zona “roșie”. Diabate a fost ținut cu greu de colegii săi în încercarea sa de a ajunge la omologul său de la Detroit.

Ulterior, Miles Bridges, care îl împinsese pe Duren, s-a dus și el la baschetbalistul lui Pistons pentru a arunca un pumn în gol, iar jucătorul din Detroit a ripostat și el, fără ca lovitura să își atingă ținta. Atunci a intrat în scenă un alt om al echipei lui J.B. Bickerstaff, Isaiah Stewart, care a încercat să îl atace pe Bridges, și el fiind ținut cu greu.