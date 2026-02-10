Încăierare generală în NBA! Patru jucători eliminați după ce și-au aruncat pumni și s-au îmbrâncit - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 9:53

Scandalul din timpul meciului Charlotte Hornets - Detroit Pistons / Getty Images

Meciul din noaptea de luni spre marți din NBA dintre Charlotte Hornets și Detroit Pistons s-a transformat într-un meci de box preț de câteva minute, atunci când jucătorii celor două echipe au fost implicați într-o încăierare generală. Totul a pornit de la un fault pe aruncare făcut de jucătorul echipei gazdă, moment în care spiritele s-au încins.

Detroit Pistons a învins-o pe Charlotte Hornets într-un meci din Conferința de Est care se anunța extrem de interesant, dar care a fost marcat și de un moment reprobabil. În sfertul al treilea, când echipa antrenată de J.B. Bickerstaff conducea cu 70-62, Jalen Duren a obținut un fault în urma duelului cu Moussa Diabate.

Povestea scandalului de la Charlotte Hornets – Detroit Pistons

Imediat după ce arbitrul a semnalizat sancțiunea, jucătorul selecționat pentru All-Star Game-ul de duminică noapte s-a pus cap în cap cu jucătorul lui Hornets și i-a pus mâna în față. În acel moment s-a declanșat încăierarea, Duren fiind împins de Miles Bridges, în timp ce Diabate încerca să ajungă la el pentru a-l lovi.

Pivotul din Charlotte a și aruncat câțiva pumni care nu și-au atins ținta, în timp ce Duren se îndepărta de zona “roșie”. Diabate a fost ținut cu greu de colegii săi în încercarea sa de a ajunge la omologul său de la Detroit.

Ulterior, Miles Bridges, care îl împinsese pe Duren, s-a dus și el la baschetbalistul lui Pistons pentru a arunca un pumn în gol, iar jucătorul din Detroit a ripostat și el, fără ca lovitura să își atingă ținta. Atunci a intrat în scenă un alt om al echipei lui J.B. Bickerstaff, Isaiah Stewart, care a încercat să îl atace pe Bridges, și el fiind ținut cu greu.

După întreg scandalul, toți cei patru jucători care au fost protagoniști ai altercației au fost eliminați. Meciul echilibrat s-a încheiat cu vicotria lui Detroit, al cărei cel mai bun marcator a fost Cade Cunningham, cu 33 de puncte.

În urma succesului din Charlotte, Pistons au ajuns la un bilanț de 39-13, în timp ce Hornets rămân pe locul 10, cu 25-29.

Rezumatul meciului Charlotte Hornets – Detroit Pistons

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă în luna februarie cu următoarele transmisiuni:

  • 14 Februarie, ora 4:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă), NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge
  • 15 Februarie, ora 0:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică), NBA All Star Saturday
  • 16 Februarie, ora 0:00 (noaptea de duminică spre luni), 2026 NBA All Star Game
  • 22 Februarie, ora 22:30, Denver Nuggets @ Golden State Warriors
  • 23 Februarie, ora 1:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Boston Celtics @ Los Angeles Lakers
  • 28 Februarie, ora 4:30 (noaptea de vineri spre sâmbătă), Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder
  • 29 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
