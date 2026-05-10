Steve Kerr va semna un nou contract cu Golden State Warriors! Anunţul a fost făcut de agenţii săi

Alex Masgras Publicat: 10 mai 2026, 18:33

Steve Kerr, în timpul unui meci / Getty Images

Steve Kerr, antrenorul echipei Golden State Warriors, va semna din nou cu franciza din California pentru doi ani, au declarat agenţii săi pentru ESPN.

Conform presei americane, citându-i pe Dan Eveloff şi Rick Smith de la agenţia Priority Sports, Kerr a decis să rămână în ciuda eliminării echipei Warriors în ultimul meci din barajul pentru play-off, din aprilie, împotriva celor de la Phoenix.

Antrenorul pusese apoi la îndoială viitorul său, după ce preluase conducerea echipei Golden State în 2014 şi condusese echipa lui Stephen Curry la patru campionate NBA (2015, 2017, 2018 şi 2022).

“Toate aceste locuri de muncă au o dată de expirare”, a remarcat el imediat după înfrângerea în faţa celor de la Suns, sugerând că ar putea fi “timpul pentru sânge proaspăt şi idei noi”.

Potrivit ESPN, citând surse anonime din NBA, Kerr va rămâne cel mai bine plătit antrenor din ligă. El a câştigat 17,5 milioane de dolari în acest sezon.

Warriors au avut un sezon frustrant, reuşind să ajungă în pragul play-off-urilor în ciuda numeroaselor accidentări ale unei echipe îmbătrânite. Jimmy Butler (36 de ani) şi-a rupt ligamentele încrucişate de la genunchiul drept în ianuarie, iar liderul Stephen Curry (38 de ani) a ratat 27 de meciuri, tot din cauza unei accidentări la genunchiul drept.

