Washington Wizards va avea prima alegere în draftul NBA din 2026

Alex Masgras Publicat: 11 mai 2026, 11:58

Washington Wizards, echipa cu cel mai slab bilanţ din sezonul 2025-2026 al ligii profesioniste nord-americane de baschet, a obţinut alegerea de pe prima poziţie la draftul (selecţia tinerilor jucători) NBA din 2026, în urma loteriei care a avut loc duminică la Chicago, relatează AFP.

Aflată în plină reconstrucţie, Washington Wizards şi-a asigurat prima alegere la draftul din 23-24 iunie, deşi avea 14% şanse să ajungă pe această poziţie, datorită unui sistem care favorizează echipele mai slabe.

Clubul din capitala Statelor Unite şi-a accelerat reconstrucţia prin achiziţionarea în această iarnă a doi jucători de top, Anthony Davis şi Trae Young, şi îşi poate consolida şi mai mult lotul cu una dintre vedetele universitare care se preconizează a fi o alegere importantă la draft, cum ar fi AJ Dybantsa sau Darryn Peterson.

Utah Jazz a obţinut a doua opţiune la draft, Memphis Grizzlies a treia, iar Chicago Bulls a patra, în cadrul unei ceremonii care a inclus cele 14 echipe care nu s-au calificat în play-off.

