LeBron James, criticat după ce a ratat NBA All Star Game 2025: "A luat locul cuiva" - Antena Sport

LeBron James, criticat după ce a ratat NBA All Star Game 2025: „A luat locul cuiva”

LeBron James, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia LeBron James, starul lui Los Angeles Lakers, a fost nevoit să se retragă de la NBA All Star Games 2025, chiar cu o oră și jumătate înaintea evenimentului care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vedeta lui Lakers a acuzat o accidentare la gleznă și nu a vrut să riște nimic, în condițiile în care echipa sa luptă în continuare pentru un loc în play-off-ul NBA. LeBron James a ratat NBA All Star Game 2025 din cauza unei accidentări LeBron James făcea parte din echipa lui Shaquille O’Neal, formație care a și câștigat mini-turneul de la Chase Center, chiar și fără jucătorul lui Los Angeles Lakers. Steph Curry a devenit pentru a doua oară MVP într-un All Star Game, la finalul celor trei meciuri care au avut loc la Chase Center. Chiar dacă absența lui LeBron nu a avut efecte negative pentru echipa sa, el a fost criticat pentru decizia de a anunțat chiar înaintea evenimentului că nu mai poate evolua. Experții de la TNT nu l-au menajat pe James. Draymond Green, Vince Carter și Jalen Rose sunt de părere că un alt jucător i-ar fi putut lua locul, dacă anunțul nu ar fi venit atât de târziu: „Cred că Bron putea ajuta pe cineva și să anunțe asta mai devreme”, a spus Draymond Green, completat de Vince Carter: „Sunt mulți jucători care meritau”. Jalen Rose a fost mult mai direct și a spus: „A luat locul cuiva”. Reclamă

Draymond Green: „I think [LeBron James] coulda helped somebody else out and said this earlier…”

Vince Carter: „There are a lot of guys who are worthy.”

Jalen Rose: „He took a roster spot from somebody.” #NBA https://t.co/O7qOijgsZN pic.twitter.com/hupGx4NZlT

— Awful Announcing (@awfulannouncing) February 17, 2025

„Urăsc asta. Speram că mă voi simți mai bine de dimineață, dar nu m-am simțit așa cum aș fi vrut. Cu 30 de meciuri rămase din sezonul regulat și cu noi care încercăm să tragem tare pentru play-off în vestul sălbatic (n.r. Conferința de Vest), am simțit că este foarte important să am grijă de mine”, a declarat LeBron James, potrivit espn.com. Vedeta lui Lakers ar fi jucat în al 21-lea All Star Game la rând.

