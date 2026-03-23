Video

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 112-128. Nikola Jokic şi-a trecut în cont al 28-lea triple double

Cosmin Petrescu Publicat: 23 martie 2026, 13:58

Comentarii

Nikola Jokic, în Portland - Denver / Getty Images

Victorie fără emoţii pentru Denver Nuggets, care a învins-o pe Portland Trail Blazers cu 128-112, LIVE în AntenaPLAY. A fost a cincea oară în ultimele şase meciuri jucate acasă, acolo unde nu a avut aşa mult succes, bilanţ de doar 21-13.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nikola Jokic şi-a trecut în cont al 28-lea triple double din actualul sezon după ce a încheiat cu 22 puncte, 14 recuperări şi 14 pase decisive. Tot 22 puncte a avut şi Jamal Murray, în timp ce la Nuggets toţi titularii şi două rezerve au avut minim 10 puncte.

După o lună şi jumătate de absenţă a revenit şi Peyton Watson care a terminat cu 14 puncte şi 6 recuperări, acesta fiind primul meci din 12 noiembrie încoace în care Denver a avut tot lotul disponibil.

La Blazers, israelialnul Deni Avdija a strâns 23 puncte, 14 pase decisive şi 6 recuperări, iar Donovan Clingan a făcut şi el double double cu 18 puncte şi 13 urmăriri. Blazers rămân pe 9 şi se întorc acasă pentru patru meciuri împotriva unor echipe aflate sub locul 10 în ambele conferinţe, ei revenind în Oregon după o “excursie” din care au acumulat trei succese şi două eşecuri.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY la finalul săptămânii. Duminică spre luni, de la ora 02:30, va avea loc meciul New York Knicks – Oklahoma City Thunder. Tot duminică spre luni, de la ora 05:00, va avea loc meciul dintre Golden State Warriors şi Denver Nuggets.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
