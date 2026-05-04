Detroit Pistons a eliminat-o pe Orlando Magic din play-off-ul NBA. Duel cu Cleveland Cavaliers în semifinala Conferinţei

Detroit Pistons s-a calificat în semifinalele Conferinţei de Est din NBA, după ce a trecut cu 116-94 de Orlando Magic, duminică, în meciul cu decisiv al seriei din prima fază a play-off-ului, şi va da piept cu Cleveland Cavaliers

Pistons, liderul Conferinţei de Est la finalul sezonului regular al NBA, a devenit a 14-a echipă din istoria play-off-urilor care câştigă o serie după ce a fost condusă cu 3-1, impunându-se în final cu scorul general de 4-3.

Paolo Banchero, vedeta lui Magic, a marcat primele 11 puncte pentru echipa din Florida, aducându-o în avantaj după şase minute de joc (11-10) şi apoi la sfârşitul primului sfert (22-20), dar Pistons a revenit rapid pe drumul cel bun. Condusă de Cade Cunningham – cel mai bun marcator al echipei sale cu 32 de puncte – şi Tobias Harris (30 puncte), Pistons a ajuns la pauză cu un avans confortabil de 11 puncte (60-49).

Detroit’s Motor(CADE) came through in Game 7!

🏎️ 32 PTS

🏎️ 12 AST

🏎️ 2 BLK

🏎️ 4-6 3PM

🏎️ 10-18 FGM

Pistons become the 15th team in NBA history to come back from down 3-1 deficit in a postseason series!

În al treilea sfert, Pistons şi-a impus jocul şi şi-a mărit avansul la 19 puncte (83-64) pe care l-a păstrat până la final.