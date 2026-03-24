Tricolorii U20 vor vedea împreună meciul crucial Turcia – România. Ce le transmit jucătorilor lui Mircea Lucescu

Puştii din naţionala sub 20 de ani a României vor vedea împreuna bătălia de la Istanbul. Şi vor striga cu toată forţa pentru Ianis, Man şi Bîrligea. O victorie a României cu Turcia le va da şi lor putere la duelurile cu Polonia şi Elveţia.
Puştii României din naţionala sub 20 de ani îşi vor pune tricourile pe ei şi în cantonament. Când se vor uita la bătălia de Mondial a naţionalei lui Lucescu, cu Turcia.
“O să-l urmărim împreună. Suntem alături de băieţi! Să aibă putere, să creadă în lupta lor şi în victorie”, a transmis selecţionerul naţionalei U20 a României, Adrian Iencsi.
“Suntem alături de ei. Doamne-ajută să iasă învingători!”, a spus David Păcuraru.
“Şi să nu uite că o întreagă ţară îi susţine”, a subliniat Răzvan Călugăr.
“Să lupte pentru ţară, s-o facă din mândrie şi să fie uniţi”, a spus Darius Fălcuşan. “(n.r: Ai vreun ritual de suporter?) Îmi place să-mi iau un snack sau fructe şi să mă uit la meci”, a adăugat Darius Fălcuşan.
Jucătorii lui Iencsi de la sub 20 de ani au şi ei parte de dueluri tari, cu Polonia şi Elveţia. Şi abia aşteaptă să cânte imnul României cu voce tare.
“Simţi că pluteşti, simţi că zbori”, a precizat Adrian Iencsi. “Un sentiment de mândrie şi de onoare, pentru că reprezint o ţară întreagă”, a subliniat Darius Fălcuşan.
