Home | Tenis de masă | Bernadette Szocs şi Eliza Samara cer banii de la statul român: “De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere”

Bernadette Szocs şi Eliza Samara cer banii de la statul român: “De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere”

Alex Masgras Publicat: 11 mai 2026, 11:15

Comentarii
Bernadette Szocs şi Eliza Samara cer banii de la statul român: De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere

Bernadette Szocs / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Naţionala feminină de tenis de masă a României a revenit în ţară, după ce a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale pe echipe, LIVE în AntenaPLAY. Învinse doar de China la Londra, cea mai puternică naţională din lume, sportivele au fost întâmpinate la Otopeni cu flori şi aplauze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din nefericire, la revenirea în ţară, medaliatele cu bronz nu au vorbit doar despre performanţa realizată în Anglia, ci şi despre restanţele pe care Agenţia Naţională de Sport le are faţă de sportivi.

ANS are restanţe la sportivi. Szocs şi Samara îşi cer drepturile: “Nu e normal să munceşti şi să nu primeşti”

“Eu încă am motivaţie să mai joc, să mai lupt. Dar şi motivaţia aceea vine şi puţin financiar, pentru că asta este munca noastră de zi cu zi. De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere. Să fie acolo… Noi câştigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, muncim să ne refacem, dar e nevoie să fim motivaţi şi financiar. Pentru că altfel…

Sigur, joci şi de plăcere, dar şi plăcerea aia se cam duce. Mulţi bani am de primit, nu zic cât, dar sunt mulţi. Colegele mele la fel. Sunt şi de la alte sporturi. Dar noi sperăm să îi primim cât mai curând”, a spus Elizabeta Samara.

Întrebată de ce crede că membrii Guvernului nu achită premierile, Samara a răspuns: “Nu ştiu, dacă ei ar câştiga ceva şi nu şi-ar primi banii cum ar face? Cum ar reacţiona ei? Noi sperăm să primim banii. Pentru că încă avem motivaţie, încă avem plăcere, dar neprimind nimic de doi ani aceste lucruri se cam termină. Cel puţin la mine se cam termină, pentru că nu mai sunt nici tânără. Aş vrea să mai joc doi ani. Dar ştiţi cum este, dragostea, plăcerea trece prin stomac”.

Reclamă
Reclamă

La rândul său, Bernadette Szocs a acuzat şi ea restanţele de la ANS.

“Ar fi frumos să primim restanţele. Sunt foarte mulţi bani de luat din urmă, dar nu mai vreau să comentez. Nu mai am nimic de adăugat, aşteptăm premierile. Nu e normal să munceşti şi să nu primeşti. Muncim şi sigur că o facem şi din plăcere, pentru că iubesc ceea ce fac şi nu aş da pe nimic tenisul de masă”, a precizat Szocs.

Cea de-a treia componentă a echipei României, Andreea Dragoman, a subliniat că în absenţa recompenselor financiare un sportiv îşi pierde motivaţia.

Hantavirusul, la granița cu România: "În Ucraina se înregistrează anual zeci de cazuri"Hantavirusul, la granița cu România: "În Ucraina se înregistrează anual zeci de cazuri"
Reclamă

“Rezultate au fost şi vin în continuare. Acum am adus şi această medalie. Dar recompensele încă nu au venit. S-ar putea să se piardă şi motivaţia din cauza asta. Pentru că nu primim recompensă şi nu suntem apreciate. Cred că e vorba de un pic de implicare. Dacă se doreşte, eu spun că se poate să fim recompensaţi”, a menţionat Dragoman.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Observator
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Cum ajunge Dinamo în Conference League. Costel Orac: “FCSB bate sigur pe Botoșani?”
Fanatik.ro
Cum ajunge Dinamo în Conference League. Costel Orac: “FCSB bate sigur pe Botoșani?”
12:30

Marie Louise Eta, prima femeie care câștigă un meci în top 5 campionate! Succes dramatic în prelungiri
12:06

„Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
11:58

Washington Wizards va avea prima alegere în draftul NBA din 2026
11:05

Anunțul oficial al lui Lewandowski, după ce a câștigat ultimul trofeu cu Barca: „Un lucru este clar!”
10:50

Cristian Tauru a câștigat etapa de drift de la Ploiești
10:46

VideoNew York Knicks – Philadelphia 76ers 144-114. NY, prima echipă calificată în finala Conferinţei de Est
Vezi toate știrile
1 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 2 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 3 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 4 Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid 5 Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League 6 Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League. Partida, pe terenul campioanei
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1