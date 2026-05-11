Bernadette Szocs şi Eliza Samara cer banii de la statul român: “De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere”

Naţionala feminină de tenis de masă a României a revenit în ţară, după ce a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale pe echipe, LIVE în AntenaPLAY. Învinse doar de China la Londra, cea mai puternică naţională din lume, sportivele au fost întâmpinate la Otopeni cu flori şi aplauze.

Din nefericire, la revenirea în ţară, medaliatele cu bronz nu au vorbit doar despre performanţa realizată în Anglia, ci şi despre restanţele pe care Agenţia Naţională de Sport le are faţă de sportivi.

ANS are restanţe la sportivi. Szocs şi Samara îşi cer drepturile: “Nu e normal să munceşti şi să nu primeşti”

“Eu încă am motivaţie să mai joc, să mai lupt. Dar şi motivaţia aceea vine şi puţin financiar, pentru că asta este munca noastră de zi cu zi. De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere. Să fie acolo… Noi câştigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, muncim să ne refacem, dar e nevoie să fim motivaţi şi financiar. Pentru că altfel…

Sigur, joci şi de plăcere, dar şi plăcerea aia se cam duce. Mulţi bani am de primit, nu zic cât, dar sunt mulţi. Colegele mele la fel. Sunt şi de la alte sporturi. Dar noi sperăm să îi primim cât mai curând”, a spus Elizabeta Samara.

Întrebată de ce crede că membrii Guvernului nu achită premierile, Samara a răspuns: “Nu ştiu, dacă ei ar câştiga ceva şi nu şi-ar primi banii cum ar face? Cum ar reacţiona ei? Noi sperăm să primim banii. Pentru că încă avem motivaţie, încă avem plăcere, dar neprimind nimic de doi ani aceste lucruri se cam termină. Cel puţin la mine se cam termină, pentru că nu mai sunt nici tânără. Aş vrea să mai joc doi ani. Dar ştiţi cum este, dragostea, plăcerea trece prin stomac”.