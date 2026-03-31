Victorie pentru Bernadette Szocs la debutul la Cupa Mondială! Eduard Ionescu, învins de liderul mondial! Rezultatele românilor

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 18:42

Comentarii
Bernadette Szocs, după o victorie / Profimedia Images

Bernadette Szocs (31 de ani) a câştigat primul meci de la Cupa Mondială Macao 2026. Românca (locul 25 mondial) a învins-o cu 3-1 la seturi (11-5, 9-11, 11-5, 11-3) pe algerianca Tania Morice (locul 133 mondial).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru un loc pe tabloul principal la Cupa Mondială Macao 2026, “Bernie” Szocs se va duela miercuri, de la 16:45, cu brazilianca Bruna Takahashi (locul 21 mondial).

Eduard Ionescu, învins de liderul mondial, chinezul Wang Chuqin

Tot la Cupa Mondială de la Macao, Eduard Ionescu (43 mondial) şi-a continuat parcursul cu un meci de gală în faţa chinezului Wang Chuqin (1 mondial), în a doua etapă a grupelor.

Eduard Ionescu a avut momente, în primele două seturi, în care a menţinut ritmul, într-un meci cu un ritm ridicat şi cu multe execuţii în forţă din partea ambilor sportivi.

În setul al treilea, diferenţa s-a mărit, iar românul a cedat, în cele din urmă, scor 0-3 (8-11, 7-11, 1-11).

Reclamă
Reclamă

În prima rundă a grupei 1, componentul lotului naţional al României l-a învins pe australianul Finn Luu (60 mondial), cu 3-1 (11-8, 11-6, 4-11, 11-5).

Înfrângeri pentru Andreea Dragoman şi Elizabeta Samara

A doua zi de la Cupa Mondială Macao 2026 a fost deschisă, pentru România, de două dintre componentele lotului naţional, Andreea Dragoman şi Elizabeta Samara.

Revenită la masa de joc după meciul cu 3 mondial, Chen Xingtong (China), Andreea Dragoman (55 mondial) a avut parte de un meci echilibrat cu sportiva Yeh Yi-Tian (Taipei, 46 mondial), dar pe care l-a pierdut, scor 3-1.

Reclamă

În deschidere, Andreea Dragoman a propus un joc superior, a condus cu 1-0 la seturi, însă adversara, cu un plus de inspiraţie pe finalul următoarelor două, a întors scorul. În cele din urmă, tricolora a cedat, scor 1-3 (11-8, 9-11, 10-12, 4-11).

A umat confruntarea dintre Elizabeta Samara (locul 40 mondial) şi Mo Zhang (locul 60 mondial), în care sportiva din Canada s-a impus. Meciul a fost echilibrat, în special în primul şi al treilea set, când tricolora a fost aproape de a schimba soarta jocului.

Momentul-cheie s-a consumat în setul al treilea, când Elizabeta Samara a condus confortabil cu 9-3, însă nu a reuşit să gestioneze finalul, iar meciul s-a încheiat 0-3 (9-11, 4-11, 10-12)

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
