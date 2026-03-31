Victorie pentru Bernadette Szocs la debutul la Cupa Mondială! Eduard Ionescu, învins de liderul mondial! Rezultatele românilor

Bernadette Szocs (31 de ani) a câştigat primul meci de la Cupa Mondială Macao 2026. Românca (locul 25 mondial) a învins-o cu 3-1 la seturi (11-5, 9-11, 11-5, 11-3) pe algerianca Tania Morice (locul 133 mondial).

Pentru un loc pe tabloul principal la Cupa Mondială Macao 2026, “Bernie” Szocs se va duela miercuri, de la 16:45, cu brazilianca Bruna Takahashi (locul 21 mondial).

Eduard Ionescu, învins de liderul mondial, chinezul Wang Chuqin

Tot la Cupa Mondială de la Macao, Eduard Ionescu (43 mondial) şi-a continuat parcursul cu un meci de gală în faţa chinezului Wang Chuqin (1 mondial), în a doua etapă a grupelor.

Eduard Ionescu a avut momente, în primele două seturi, în care a menţinut ritmul, într-un meci cu un ritm ridicat şi cu multe execuţii în forţă din partea ambilor sportivi.

În setul al treilea, diferenţa s-a mărit, iar românul a cedat, în cele din urmă, scor 0-3 (8-11, 7-11, 1-11).