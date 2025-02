Novak Djokovic revine în circuit! Fostul număr 1 mondial s-a vindecat şi a anunţat unde va juca: "Sunt gata să merg spre alte victorii" - Antena Sport

Novak Djokovic, în timpul unui meci / Profimedia Novak Djokovic şi-a anunţat revenirea în circuitul ATP! Marele campion sârb s-a retras din cauza unei accidentări din semifinala de la Australian Open 2025 cu Alexander Zverev, după ce a pierdut primul set. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Din fericire, recuperarea a decurs aşa cum trebuie şi Novak Djokovic este pregătit să joace la Doha, turneu programat în perioada 17-22 februarie. Acolo, el poate cuceri turneul cu numărul 100 al carierei. Novak Djokovic revine în circuit! Fostul număr 1 mondial s-a vindecat şi a anunţat că va merge la Doha Sârbul Novak Djokovic a declarat că accidentarea sa la coapsa stângă este aproape vindecată şi că este pregătit să joace la Doha pentru a câştiga al 100-lea său titlu din carieră, relatează AFP. „Nu mai există nicio ruptură musculară. Leziunea este aproape 100% vindecată şi sunt gata să merg spre alte victorii”, a declarat Nole într-un interviu publicat de cotidianul muntenegrean Vijesti, notează news.ro. „Am primit undă verde de la echipa medicală pentru a mă putea antrena şi pregăti. Mai sunt şapte zile până la turneul de la Doha, iar eu îmi respect programul”, a adăugat fostul număr 1 mondial. Reclamă

Turneul de la Doha este programat în perioada 17-22 februarie.

Novak Djokovic poate cuceri titlul cu numărul 100 al carierei

Campionul sârb în vârstă de 37 de ani, câştigător a 24 de titluri de Mare Şlem, s-a retras din semifinalele Australian Open în ianuarie din cauza accidentării, după ce a pierdut primul set cu 6-7 (5/7) în faţa germanului Alexander Zverev, numărul 2 mondial. „Sper să pot câştiga acest al 100-lea trofeu acum la Doha. Îl urmăresc de ceva vreme, din octombrie anul trecut. Dar vom vedea, va veni când va veni”, a declarat Djokovic, adăugând că «crede» în capacitatea sa de a juca şi alte turnee de Grand Slam.

„Slavă Domnului că am reuşit să mă recuperez rapid. Am avut mai multe accidentări în ultima vreme, comparativ cu primii cincisprezece ani ai carierei mele. Probabil că asta vine cu vârsta, dar corpul meu încă mă susţine bine şi încă mai am un foc în mine”, a explicat sârbul.

