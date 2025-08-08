Ben Shelton a cucerit turneul ATP Masters 1000 de la Toronto! Americanul, la al treilea titlu al carierei - Antena Sport

Ben Shelton, după ce a câştigat turneul ATP Masters 1000 de la Toronto / Profimedia

Tenismanul american Ben Shelton a câştigat Openul Canadei, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3), pe rusul Karen Hacianov, joi la Toronto, trecându-şi cu această ocazie în palmares primul titlu ATP Masters 1.000.

Shelton, numărul 7 mondial, s-a impus după două ore şi 48 de minute de joc în faţa lui Hacianov (locul 16 ATP), vicecampionul olimpic de la Tokyo, care a cucerit un titlu la această categorie în 2018, la Paris-Bercy.

Ben Shelton este noul campion de la ATP Masters 1000 de la Toronto

La 22 ani, Ben Shelton a devenit cel mai tânăr jucător american care se impune într-un turneu de acest nivel, după Andy Roddick, învingător la Miami în 2004, la vârsta de 21 de ani, conform ATP Tour.

Acesta trofeu, al treilea titlu cucerit de Shelton în cariera sa, după cele cele de la Tokyo (2023) şi Houston (2024), îi sporeşte şansele americanului de calificare la Turneul Campionilor, competiţia de final de sezon din circuitul ATP (9-16 noiembrie).

Ben Shelton va urca începând de luni pe locul 6 mondial, cea mai bună clasare din cariera sa, urmând să abordeze cu multă încredere turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), care va debuta joi şi, mai ales, ultimul Grand Slam al sezonului, US Open, programat între 24 august şi 7 septembrie la Flushing Meadows (New York).