Ben Shelton a cucerit turneul ATP Masters 1000 de la Toronto! Americanul, la al treilea titlu al carierei - Antena Sport

Tenismanul american Ben Shelton a câştigat Openul Canadei, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3), pe rusul Karen Hacianov, joi la Toronto, trecându-şi cu această ocazie în palmares primul titlu ATP Masters 1.000.
Shelton, numărul 7 mondial, s-a impus după două ore şi 48 de minute de joc în faţa lui Hacianov (locul 16 ATP), vicecampionul olimpic de la Tokyo, care a cucerit un titlu la această categorie în 2018, la Paris-Bercy.
Ben Shelton este noul campion de la ATP Masters 1000 de la Toronto
La 22 ani, Ben Shelton a devenit cel mai tânăr jucător american care se impune într-un turneu de acest nivel, după Andy Roddick, învingător la Miami în 2004, la vârsta de 21 de ani, conform ATP Tour.
Acesta trofeu, al treilea titlu cucerit de Shelton în cariera sa, după cele cele de la Tokyo (2023) şi Houston (2024), îi sporeşte şansele americanului de calificare la Turneul Campionilor, competiţia de final de sezon din circuitul ATP (9-16 noiembrie).
Ben Shelton va urca începând de luni pe locul 6 mondial, cea mai bună clasare din cariera sa, urmând să abordeze cu multă încredere turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), care va debuta joi şi, mai ales, ultimul Grand Slam al sezonului, US Open, programat între 24 august şi 7 septembrie la Flushing Meadows (New York).
Victoria Mboko este noua campioană de la Montreal
Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani) a câştigat turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1, pe japoneza Naomi Osaka, fostul lider al clasamentului mondial.
Încurajată de un public înflăcărat, Mboko a reuşit performanţa de a cuceri primul său trofeu în circuitul WTA, pe teren propriu, după ce a eliminat patru câştigătoare de Mare Şlem pe parcursul acestei săptămâni.
Născută în Statele Unite din părinţi care au părăsit RD Congo în 1999, Victoria Mboko a crescut în Canada şi a început să practice tenisul de la vârsta de trei ani, având-o drept model pe Serena Williams.