Stefanos Tsitsipas, scandal uriaş după ce a fost umilit la Miami! Grecul s-a certat cu arbitrul: “Să îţi fie ruşine”

Alex Masgras Publicat: 23 martie 2026, 10:07

Stefanos Tsitsipas, în timpul meciului cu Arthur Fils, la Miami / Profimedia

Stefanos Tsitsipas (51 ATP) a fost eliminat în turul 3 de la ATP Masters 1000 de la Miami, după o înfrângere usturătoare în faţa lui Arthur Fils (31 ATP). Francezul s-a impus cu 6-0, 6-1, după 56 de minute de joc.

Chiar dacă a obţinut victorii importante contra lui Arthur Fery şi Alex De Minaur, grecul a primit o adevărată lovitură, într-un moment în care cariera sa se află în declin. Fils s-a impus pentru a patra oară la rând în faţa lui Tsitsipas din tot atâtea întâlniri.

Stefanos Tsitsipas, scandal la Miami! S-a certat cu arbitrul din cauza nocturnei: “Nu ştiu cum Fils vede mingea”

Pe lângă jocul foarte slab prestat în meciul din turul 3 de la Miami, Stefanos Tsitsipas a fost în centrul unui scandal cu arbitrul de scaun. Grecul s-a enervat şi s-a plâns că terenul nu este luminat aşa cum trebuie:

“Să îţi fie ruşine. M-ai văzut vreodată să ratez cinci lovituri de forehand la rând? Nu se întâmplă. Nu văd mingea. Nu ştiu cum el (n.r. Fils) vede mingea”, a spus Tsitsipas, extrem de nervos.

Stefanos Tsitsipas încheie cele două turnee din Statele Unite cu o eliminare în turul inaugural la Indian Wells şi cu un tur 3 la Miami. Grecul are trei titluri Masters 1000 în carieră şi alte patru finale.

De partea cealaltă, Arthur Fils se pregăteşte pentru duelul contra monegascului Valentin Vacherot, cel care l-a eliminat în turul 3 pe Matteo Berrettini, scor 7-6(5), 6-4, după o oră şi 32 de minute de joc.

