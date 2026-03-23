Stefanos Tsitsipas, scandal uriaş după ce a fost umilit la Miami! Grecul s-a certat cu arbitrul: “Să îţi fie ruşine”

Stefanos Tsitsipas (51 ATP) a fost eliminat în turul 3 de la ATP Masters 1000 de la Miami, după o înfrângere usturătoare în faţa lui Arthur Fils (31 ATP). Francezul s-a impus cu 6-0, 6-1, după 56 de minute de joc.

Chiar dacă a obţinut victorii importante contra lui Arthur Fery şi Alex De Minaur, grecul a primit o adevărată lovitură, într-un moment în care cariera sa se află în declin. Fils s-a impus pentru a patra oară la rând în faţa lui Tsitsipas din tot atâtea întâlniri.

Stefanos Tsitsipas, scandal la Miami! S-a certat cu arbitrul din cauza nocturnei: “Nu ştiu cum Fils vede mingea”

Pe lângă jocul foarte slab prestat în meciul din turul 3 de la Miami, Stefanos Tsitsipas a fost în centrul unui scandal cu arbitrul de scaun. Grecul s-a enervat şi s-a plâns că terenul nu este luminat aşa cum trebuie:

“Să îţi fie ruşine. M-ai văzut vreodată să ratez cinci lovituri de forehand la rând? Nu se întâmplă. Nu văd mingea. Nu ştiu cum el (n.r. Fils) vede mingea”, a spus Tsitsipas, extrem de nervos.

Stefanos Tsitsipas complaining to the umpire about the lighting during his match against Arthur Fils in Miami:

“You should be ashamed of yourself. Have you ever seen me serve and miss a forehand for 5 hours in a row? It doesn’t happen. I cannot see the ball. I don’t know how he… pic.twitter.com/lNBXR9SWz9

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 23, 2026